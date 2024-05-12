Мбаппе забил в последнем домашнем матче за ПСЖ, но парижане проиграли Тулузе
ПСЖ принимал Тулузу в матче 33-го тура французской Лиги 1.
Парижане раньше уже обеспечили себе титул чемпионов Франции, но этот вечер был примечателен тем, что Килиан Мбаппе последний раз вышел на поле Парк де Пренс в качестве игрока ПСЖ. Летом француз должен перейти в Реал Мадрид.
И уже на 8-й минуте звездный француз вывел свою команду вперед. Правда Тулуза отыгралась уже спустя 5 минут.
А подпортить Мбаппе прощание с трибунами парижского стадиона во втором тайме решил Янн Гбоо, который вывел гостей вперед. Отыграться ПСЖ не смог. А Тулуза забила еще раз.
До конца сезона в чемпионате Франции ПСЖ еще сыграет против Ниццы и Метца. Также команда Луиса Энрике сразится с Лионом за победу в Кубке Франции.
Лига 1, 33-й тур
ПСЖ - Тулуза - 1:3
Голы: Мбаппе, 8 - Даллинга, 13, Гбоо, 68, Магри, 90+5