Мбаппе забил в последнем домашнем матче за ПСЖ, но парижане проиграли Тулузе

ПСЖ принимал Тулузу в матче 33-го тура французской Лиги 1.

Парижане раньше уже обеспечили себе титул чемпионов Франции, но этот вечер был примечателен тем, что Килиан Мбаппе последний раз вышел на поле Парк де Пренс в качестве игрока ПСЖ. Летом француз должен перейти в Реал Мадрид.

И уже на 8-й минуте звездный француз вывел свою команду вперед. Правда Тулуза отыгралась уже спустя 5 минут.

А подпортить Мбаппе прощание с трибунами парижского стадиона во втором тайме решил Янн Гбоо, который вывел гостей вперед. Отыграться ПСЖ не смог. А Тулуза забила еще раз.

До конца сезона в чемпионате Франции ПСЖ еще сыграет против Ниццы и Метца. Также команда Луиса Энрике сразится с Лионом за победу в Кубке Франции.

🔴🔵 Mbappé was honored by PSG Ultras in his last game at Parc des Princes. The club did not prepare any tribute for him. pic.twitter.com/ED5WqRfrEP — CentreGoals. (@centregoals) May 12, 2024

Лига 1, 33-й тур

ПСЖ - Тулуза - 1:3

Голы: Мбаппе, 8 - Даллинга, 13, Гбоо, 68, Магри, 90+5