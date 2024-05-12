Германия — Швеция прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Швеция больше 3 Коэф.: 1.5 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Сборная Швеции и Германии проведут матч третий матч на Чемпионате мира. Эта игра состоится в понедельник, 13 мая, начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Германия

Немцы сыграли две игры на нынешнем турнире. В первой игре они смогли "перестреляли" Словакию со счетом 6:4. Первая тройка нападения сборной Германии провела очень классный поединок, они набрали восемь очков. Также, эта тройка набрала три очка во втором матче Чемпионата мира. Однако, немцы провалили вторую игру и проиграли Американцам 1:6. После двух матче у Германии три очка, разница заброшенных и пропущенных шайб - 7:10.

На этот турнир они привезли четырех представителей НХЛ. К слову, немцы являются действующим вице-чемпионами Чемпионата мира. В прошлом году они дошли до финала, где проиграли Канаде 2:5.

Швеция

Три крунур - одни из главных фаворитов Чемпионата мира по хоккею. Они привезли на этот турнир 18 игроков, которые выступают в Национальной хоккейной лиге. В первом матче нынешнего турнире Швеция подтвердила свои чемпионские амбиции, когда убедительно обыграла США со счетом 5:2. Второй матч они проведут в воскресенье, 12 мая, против Польши.

Напомню, что Три крунур в последний раз выигрывали золотые награды Чемпионата мира еще в 2018 году, тогда они обыграли в финале Швейцарию в серии буллитов 3:2. После того они ни разу не добирались до полуфинала, а наивысшим достижением было пятое место в 2019.

Интересные факты и личные встречи

В последнем очном матче сборная Швеции выиграла Германию с минимальными счетом 1:0.

Швеция не проигрывает в основное время в шести из последних восьми матчей. Германия не проигрывает в основное время в семи из последних девяти матчей.

Германия — Швеция Прогноз

Швеция фаворит в игре против сборной Германии. Я думаю, что одержат победу в этой игре. Моя ставка - индивидуальный тотал Тре крунур больше трех с коэффициентом 1,5.

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