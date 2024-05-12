EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Германия — Швеция прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Германия — Швеция прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Германия - Швеция прогноз Фото: https://twitter.com/Trekronorse
Германия Германия
Чемпионат Мира 13 мая 2024, 13:20 Германия - Швеция
Ostrava , Ostrava Arena
Швеция Швеция
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Швеция больше 3
Коэф.: 1.5
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Сборная Швеции и Германии проведут матч третий матч на Чемпионате мира. Эта игра состоится в понедельник, 13 мая, начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Германия

Немцы сыграли две игры на нынешнем турнире. В первой игре они смогли "перестреляли" Словакию со счетом 6:4. Первая тройка нападения сборной Германии провела очень классный поединок, они набрали восемь очков. Также, эта тройка набрала три очка во втором матче Чемпионата мира. Однако, немцы провалили вторую игру и проиграли Американцам 1:6. После двух матче у Германии три очка, разница заброшенных и пропущенных шайб - 7:10.

На этот турнир они привезли четырех представителей НХЛ. К слову, немцы являются действующим вице-чемпионами Чемпионата мира. В прошлом году они дошли до финала, где проиграли Канаде 2:5.

Швеция

Три крунур - одни из главных фаворитов Чемпионата мира по хоккею. Они привезли на этот турнир 18 игроков, которые выступают в Национальной хоккейной лиге. В первом матче нынешнего турнире Швеция подтвердила свои чемпионские амбиции, когда убедительно обыграла США со счетом 5:2. Второй матч они проведут в воскресенье, 12 мая, против Польши.

Напомню, что Три крунур в последний раз выигрывали золотые награды Чемпионата мира еще в 2018 году, тогда они обыграли в финале Швейцарию в серии буллитов 3:2. После того они ни разу не добирались до полуфинала, а наивысшим достижением было пятое место в 2019.

Интересные факты и личные встречи

  • В последнем очном матче сборная Швеции выиграла Германию с минимальными счетом 1:0.
  • Швеция не проигрывает в основное время в шести из последних восьми матчей. Германия не проигрывает в основное время в семи из последних девяти матчей.

Германия — Швеция Прогноз

Швеция фаворит в игре против сборной Германии. Я думаю, что одержат победу в этой игре. Моя ставка - индивидуальный тотал Тре крунур больше трех с коэффициентом 1,5.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Швеция больше 3
Коэф.: 1.5
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс прогноз А-лига Австралия Сегодня, 02:00 Мельбурн Виктори – Веллингтон Феникс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 Мельбурн Виктори Коэф.: 1.71 Веллингтон Феникс Рекомендуем Мелбет
Словакия - Казахстан прогноз Чемпионат Мира Сегодня, 05:20 Словакия — Казахстан прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Словакия Коэф.: 1.61 Казахстан Сделать ставку Мелбет
Финляндия - Великобритания прогноз Чемпионат Мира Сегодня, 05:20 Финляндия — Великобритания прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Финляндия Коэф.: 1.65 Великобритания Сделать ставку Мелбет
Норвич Сити - Лидс прогноз Чемпионшип Англия Сегодня, 07:00 Норвич – Лидс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Норвич Сити Коэф.: 1.73 Лидс Рекомендуем 1хБет
Новак Джокович - Алехандро Табило прогноз ATP Rome 2024 Сегодня, 08:00 Новак Джокович – Алехандро Табило прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Новак Джокович Коэф.: 1.74 Алехандро Табило Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости хоккея Вчера, 17:20 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Вчера, 17:16 Сумасшедшая развязка. Видео голов и обзор матча Ноттингем Форест — Челси 2:3 Новости футбола Вчера, 17:04 Два шага до титула. Видео голов и обзор матча Фулхэм — Ман Сити 0:4 Новости футбола Вчера, 16:56 Тату в честь победы. Байер устроил необычную акцию для своих болельщиков Новости хоккея Вчера, 16:55 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости бокса Вчера, 16:33 ВИДЕО. Брат Тайсона Фьюри добыл досрочную победу техническим нокаутом над Корте Новости тенниса Вчера, 16:26 Недавно завершившая карьеру итальянская теннисистка из-за проблем с налогами сбежала в США Новости тенниса Вчера, 16:00 Циципас с трудом обыграл Штруффа и прошел в третий круг Мастерса в Риме Новости футбола Вчера, 15:54 Прогресс на лицо. Только три команды набрали больше очков чем Челси в АПЛ после Boxing Day Новости футбола Вчера, 15:42 Несмотря на выход в финал ЛЧ, будущее Терзича в Дортмунде остается под вопросом
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Мельбурн Виктори – Веллингтон Феникс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 Хоккей Сегодня Словакия — Казахстан прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Хоккей Сегодня Финляндия — Великобритания прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол Сегодня Норвич – Лидс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Теннис Сегодня Новак Джокович – Алехандро Табило прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол Сегодня Кадис – Хетафе прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол Сегодня Кейптаун Сити – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол Сегодня Вест Бромвич – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Хоккей Сегодня Дания – Канада прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Хоккей Сегодня Латвия – Франция прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года