СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ

Мыльную оперу официально можно считать оконченной. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что покинет парижскую команду по окончанию сезона. В обращении к болельщикам на своей странице вX 25-летний игрок заявил, что в воскресенье он проведет последний домашний матч в команде:

«Привет всем. Это Киллиан. Я хочу поговорить с вами. Я вам обещал, что сделаю это, когда придет время. Что ж, я хочу огласить вам, что это мой последний год в ПСЖ. Я не буду продолжать это приключение, которое закончится в ближайшие недели. Я сыграю свою последнюю домашнюю игру в воскресенье. На протяжении многих лет для меня было большой честью быть членом этой команды. Лучшей во Франции и в мире. Которая дала мне возможность ощутить себя в большом коллективе, вырасти как футболист».

Каким будет его следующий пункт назначения, нападающий не рассказал, но много указывает на то, что это будет мадридский Реал. После перехода из Монако в 2018 году Мбаппе провел за ПСЖ 306 матчей, в которых забил 255 голов и отдал 108 ассистов.