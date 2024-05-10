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СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 14:06
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ

Мыльную оперу официально можно считать оконченной. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что покинет парижскую команду по окончанию сезона. В обращении к болельщикам на своей странице вX 25-летний игрок заявил, что в воскресенье он проведет последний домашний матч в команде:

«Привет всем. Это Киллиан. Я хочу поговорить с вами. Я вам обещал, что сделаю это, когда придет время. Что ж, я хочу огласить вам, что это мой последний год в ПСЖ. Я не буду продолжать это приключение, которое закончится в ближайшие недели.

Я сыграю свою последнюю домашнюю игру в воскресенье. На протяжении многих лет для меня было большой честью быть членом этой команды. Лучшей во Франции и в мире. Которая дала мне возможность ощутить себя в большом коллективе, вырасти как футболист».

Каким будет его следующий пункт назначения, нападающий не рассказал, но много указывает на то, что это будет мадридский Реал. После перехода из Монако в 2018 году Мбаппе провел за ПСЖ 306 матчей, в которых забил 255 голов и отдал 108 ассистов.

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ПСЖ Лига 1 Франция
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