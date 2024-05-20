Тухель имеет только два варианта из АПЛ для трудоустройства грядущим летом

Томас Тухель уже точно покинул мюнхенскую Баварию, а вот на будущем немецкого специалиста ставится огромный знак вопроса.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, допускается вариант, при котором тренер может взять небольшой отпуск, но это случится, если Тухелю не удастся грядущим летом трудоустроиться в АПЛ:

«Либо он сделает перерыв летом, либо перейдет в клуб Премьер-лиги. Для него это очевидно, и есть два возможных направления в Англии - Манчестер Юнайтед и Челси.

В последние пару недель у него был неплохой контакт с Юнайтед, и, насколько я понимаю, это цель, которую он хотел бы достичь. Он очень высокого мнения о клубе, об их проекте, их истории, их болельщиках и качестве состава.

Он чувствует, что его миссия в Челси не полностью завершена. Так что это две горячие цели для Тухеля в будущем.

На данном этапе все зависит от ситуации с Эриком тен Хагом и Маурисио Почеттино, поэтому я не могу сказать, кто из них является лидером, но Юнайтед – это проект, который Тухель стремится возглавить».