Бывшую итальянскую теннисистку обвиняют в ограблении виллы на солидную сумму

Проблемы бывшей итальянской теннисистки Камилы Джорджи, которая неожиданно завершила карьеру в возрасте 32 лет, продолжают наростать.

Как сообщает La Repubblica, Джорджи обвиняют в ограблении виллы в Каленцано, где она проживала последние месяцы. Владелец виллы заявляет, что теннисистка уехала без предупреждения, не выплатила полностью стоимость аренды и увезла мебель на сумму от 50 до 100 тысяч евро.

"Они забрали с собой половину нашей мебели. Персидские ковры, дорогая мебель, даже антикварный стол весом в полтонны. Речь идет об ущербе от 50 до 100 тысяч евро", – заявил владелец.

Ранее стало известно, что у Джорджи также есть проблемы с неуплатой налогов в Италии, из-за чего она сбежала в США.

Также в отношении Джорджи в Италии до сих пор длится дело по подозрению в подделке сертификата о вакцинации от COVID-19.

Последний матч Джорджи состоялся на турнире категории WTA-1000 в Майами, где она проиграла Иге Свёнтек со счётом 1:6, 1:6.

За свою карьеру 32-летняя итальянка никогда не поднималась выше 26 места рейтинга WTA.