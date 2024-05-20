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Бывшую итальянскую теннисистку обвиняют в ограблении виллы на солидную сумму

Новости тенниса 20 мая 2024, 12:59
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Бывшую итальянскую теннисистку обвиняют в ограблении виллы на солидную сумму thespun.com

Проблемы бывшей итальянской теннисистки Камилы Джорджи, которая неожиданно завершила карьеру в возрасте 32 лет, продолжают наростать.

Как сообщает La Repubblica, Джорджи обвиняют в ограблении виллы в Каленцано, где она проживала последние месяцы. Владелец виллы заявляет, что теннисистка уехала без предупреждения, не выплатила полностью стоимость аренды и увезла мебель на сумму от 50 до 100 тысяч евро.

"Они забрали с собой половину нашей мебели. Персидские ковры, дорогая мебель, даже антикварный стол весом в полтонны. Речь идет об ущербе от 50 до 100 тысяч евро", – заявил владелец.

Ранее стало известно, что у Джорджи также есть проблемы с неуплатой налогов в Италии, из-за чего она сбежала в США.

Также в отношении Джорджи в Италии до сих пор длится дело по подозрению в подделке сертификата о вакцинации от COVID-19.

Последний матч Джорджи состоялся на турнире категории WTA-1000 в Майами, где она проиграла Иге Свёнтек со счётом 1:6, 1:6.

За свою карьеру 32-летняя итальянка никогда не поднималась выше 26 места рейтинга WTA.

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