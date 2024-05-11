Лечче — Удинезе прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года
В рамках 36-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Лечче и Удинезе. Встреча пройдет в понедельник, 13 мая. Начало игры запланировано на 18:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
Лечче
Подопечные Луки Готти находятся в относительно безопасной зоне, ведь отрыв от зоны вылета за три матча до конца сезона составляет семь очков. Команда находится в хорошей форме и в последних четырех матчах набрала восемь баллов.
Ключевую роль сыграли победы над прямыми конкурентами Сассуоло и Эмполи, а победа в следующей игре против Удинезе обеспечит Лечче место в Серии А на следующий сезон.
Удинезе
Удинезе является самой миролюбивой командой лиги, в 35-ти матчах сыграв в ничью аж 18 (!) раз. Однако в графе побед стоит цифра 4, что оставляет команду в зоне вылета.
В недавних матчах Удинезе отобрали очки у Наполи и Болоньи, а после Лечче команда Каннаваро сыграет с прямыми конкурентами Эмполи и Фрозиноне. Учитывая не самый сложный календарь у болельщиков есть повод для оптимизма и надежд на то, что команда сумеет избежать понижения в классе и останется в Серии А.
Интересные факты и личные встречи
- Лечче не проигрывает в трех домашних матчах подряд.
- Удинезе не знает радости побед на протяжении двух последних месяцев.
- Удинезе не может обыграть Лечче уже четыре года.
Лечче — Удинезе Прогноз
Обе команды не лишены мотивации, поэтому от их соперничества можно ждать интересной и напряженной игры. Ставить предлагаю на тотал больше 2 голов.
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