Лечче — Удинезе прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2 Коэф.: 1.7 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках 36-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Лечче и Удинезе. Встреча пройдет в понедельник, 13 мая. Начало игры запланировано на 18:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Лечче

Подопечные Луки Готти находятся в относительно безопасной зоне, ведь отрыв от зоны вылета за три матча до конца сезона составляет семь очков. Команда находится в хорошей форме и в последних четырех матчах набрала восемь баллов.

Ключевую роль сыграли победы над прямыми конкурентами Сассуоло и Эмполи, а победа в следующей игре против Удинезе обеспечит Лечче место в Серии А на следующий сезон.

Удинезе

Удинезе является самой миролюбивой командой лиги, в 35-ти матчах сыграв в ничью аж 18 (!) раз. Однако в графе побед стоит цифра 4, что оставляет команду в зоне вылета.

В недавних матчах Удинезе отобрали очки у Наполи и Болоньи, а после Лечче команда Каннаваро сыграет с прямыми конкурентами Эмполи и Фрозиноне. Учитывая не самый сложный календарь у болельщиков есть повод для оптимизма и надежд на то, что команда сумеет избежать понижения в классе и останется в Серии А.

Интересные факты и личные встречи

Лечче не проигрывает в трех домашних матчах подряд.

Удинезе не знает радости побед на протяжении двух последних месяцев.

Удинезе не может обыграть Лечче уже четыре года.

Лечче — Удинезе Прогноз

Обе команды не лишены мотивации, поэтому от их соперничества можно ждать интересной и напряженной игры. Ставить предлагаю на тотал больше 2 голов.

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