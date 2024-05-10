Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должен сыграть в финале Лиги чемпионов

После победы Реала Мадрид над Баварией в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24 в СМИ обострилась тема относительно голкипера на финальный матч.

Дело в том, что основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа уже полностью восстановился и сыграл в минувшем туре Ла Лиги против Кадиса (2:0). Однако его дублер Андрей Лунин очень сильно сыграл во всех матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает Relevo, на данный момент главный тренер Реала Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес склоняются к тому, что у команды будет больше шансов на победу в финале, если на воротах сыграет более опытный Куртуа. Но окончательного решения еще не приняли.

Напомним, после того как Тибо Куртуа порвал крестообразные связки колена Реал арендовал у Челси Кепу Аррисабалагу, который начал сезон как основной голкипер. Однако позднее Лунин выиграл у него конкуренцию. В текущем сезоне Лунин сыграл 30 матчей, в которых оформил 12 клиншитов.

В финале Лиги чемпионов Реал Мадрид сыграет против Боруссии Дортмунд. Матч сосоится на легендарном Уэмбли 1 июня.