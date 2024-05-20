Звезда женского баскетбола провоцирует фанатов и Instagram фото без нижнего белья

Американская баскетболиста Келси Плам уже вписала себя в историю данного вида спорта, ведь два подряд триумфа на чемпионатах мира и золото летней Олимпиады в Токио говорят сами за себя. Но 29-летняя спортсменка привлекает к себе внимание и в том числе действиями вне паркета.

Недавно она поразила общественность максимально откровенными фото, когда её грудь прикрывала только лишь жилетка, которая оголила бюст.

Правда, такие фото могут не понравиться правилам соцсетей, но пока что фото не удалено из Instagram Плам.

Баскетболистка не впервые публикует такие фото. В апреле минувшего года Плам показала фото, где её бюст прикрывает лишь один пиджак.

Для Лас-Вегас Эйс, который она представляет, сезон ЖНБА только начался, и во время этой кампании её команда будет защищать чемпионский титул.