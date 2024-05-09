Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА
Новости футбола Сегодня, 17:16
Фото: twitter.com/europacnfleague / Автор неизвестен
В третьем по статусу еврокубковом турнире, который проводит УЕФА, определились финалисты.
По итогам полуфинальных матчей Лиги конференций в следующий раунд прошли команды из Италии из Бельгии.
В первом полуфинале Фиорентина была сильнее Брюгге 4:3 по сумме двух матчей. Это второй подряд выход в полуфинал для “фиалок”.
Во втором полуфинале Олимпиакос сенсационно два раза победил Астон Виллу по сумме двух игр 6:2. Это первый финал для команд из Греции.
Таким образом, в финале Лиги конференций УЕФА встретятся Фиорентина и Олимпиакос.
Символично, что для одного из участников финала матч за трофей станет домашним. Финал Лиги конференций УЕФА 2024 состоится 29 мая в Греции, на стадионе Святой Софии и Афинах.
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