Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА

В третьем по статусу еврокубковом турнире, который проводит УЕФА, определились финалисты.

По итогам полуфинальных матчей Лиги конференций в следующий раунд прошли команды из Италии из Бельгии.

В первом полуфинале Фиорентина была сильнее Брюгге 4:3 по сумме двух матчей. Это второй подряд выход в полуфинал для “фиалок”.

Во втором полуфинале Олимпиакос сенсационно два раза победил Астон Виллу по сумме двух игр 6:2. Это первый финал для команд из Греции.

Таким образом, в финале Лиги конференций УЕФА встретятся Фиорентина и Олимпиакос.

Символично, что для одного из участников финала матч за трофей станет домашним. Финал Лиги конференций УЕФА 2024 состоится 29 мая в Греции, на стадионе Святой Софии и Афинах.