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(ВИДЕО) Звездный отец Маркуса Тюрама не позволил сыну насмехаться над Ювентусом

Новости футбола 20 мая 2024, 10:34
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
(ВИДЕО) Звездный отец Маркуса Тюрама не позволил сыну насмехаться над Ювентусом Marco Luzzani/Getty Images

Интер обеспечил себе скудетто еще в 33-м туре, но вручение титула Серии А и празднования на поле произошли вчера, после матча последнего тура против Лацио (1:1).

Во время празднования нападающий Интера Маркус Тюрам подошел к фанатской трибуне и начал плясать вместе с фанатами под кричалку: “Кто не скачет, тот Ювентино”. Но танцевал Маркус не долго.

Дело в том, что рядом с футболистом победу отмечал его легендарный отец Лилиан Тюрам, который провел в Ювентусе пять лет – с 2001 по 2006. Он подошел к сыну и дал ему подзатыльник за это.

Маркус Тюрам перешел в Интер минувшим летом из Боруссии Менхенгладбах на правах свободного агента. В этом сезоне Серии А форвард сборной Франции забил 13 голов и сделал 13 ассистов.

В 37 матчах Серии А Интер потерпел лишь два поражения. Интересно, что оба они были от Сассуоло, который уже вылетел в Серию В.

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