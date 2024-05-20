(ВИДЕО) Звездный отец Маркуса Тюрама не позволил сыну насмехаться над Ювентусом

Интер обеспечил себе скудетто еще в 33-м туре, но вручение титула Серии А и празднования на поле произошли вчера, после матча последнего тура против Лацио (1:1).

Во время празднования нападающий Интера Маркус Тюрам подошел к фанатской трибуне и начал плясать вместе с фанатами под кричалку: “Кто не скачет, тот Ювентино”. Но танцевал Маркус не долго.

Дело в том, что рядом с футболистом победу отмечал его легендарный отец Лилиан Тюрам, который провел в Ювентусе пять лет – с 2001 по 2006. Он подошел к сыну и дал ему подзатыльник за это.

Marcus Thuram was clapping to 'Whoever doesn't jump is a Juventino' chants, His father Lilian Thuram slapped him.

pic.twitter.com/NFttHvKA8L — JuveFC (@juvefcdotcom) May 19, 2024

Маркус Тюрам перешел в Интер минувшим летом из Боруссии Менхенгладбах на правах свободного агента. В этом сезоне Серии А форвард сборной Франции забил 13 голов и сделал 13 ассистов.

В 37 матчах Серии А Интер потерпел лишь два поражения. Интересно, что оба они были от Сассуоло, который уже вылетел в Серию В.