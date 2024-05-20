Аргентина огласила предварительную заявку на Копа Америка-2024. Есть ли в ней Месси?

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил заявку из 29 футболистов, которые будут готовиться к старту Копа Америка-2024.

В заявку попали все наибольшие звезды сборной Аргентины, включая легендарного Лионеля Месси.

Предварительная заявка сборной Аргентины

Голкиперы: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Херонимо Рульи (Аякс), Франко Армани (Ривер Плейт)

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Херонимо Рульи (Аякс), Франко Армани (Ривер Плейт) Защитники: Гонсало Монтиэль (Ноттингем Форест), Науэль Молина (Атлетико Мадрид), Леонардо Балерди (Марсель), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Герман Песселья (Бетис), Лукас Куатра (Фиорентина), Николас Отаменди (Бенфика), Маркос Акунья (Севилья), Николас Тальяфико (Лион), Валентин Барко (Брайтон)

Гонсало Монтиэль (Ноттингем Форест), Науэль Молина (Атлетико Мадрид), Леонардо Балерди (Марсель), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Герман Песселья (Бетис), Лукас Куатра (Фиорентина), Николас Отаменди (Бенфика), Маркос Акунья (Севилья), Николас Тальяфико (Лион), Валентин Барко (Брайтон) Полузащитники: Гуидо Родригес (Бетис), Леандро Паредес (Рома), Эсекьель Паласиос (Байер), Енцо Фернандес (Челси), Джованни Ло Чельсо (Тоттенхэм), Анхель Ди Мария (Бенфика), Валентин Карбони (Монца)

Гуидо Родригес (Бетис), Леандро Паредес (Рома), Эсекьель Паласиос (Байер), Енцо Фернандес (Челси), Джованни Ло Чельсо (Тоттенхэм), Анхель Ди Мария (Бенфика), Валентин Карбони (Монца) Нападающие: Лионель Месси (Интер Майами), Хулиан Альварес (Манчестер Сити), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Николас Гонсалес (Фиорентина), Анхель Корреа (Атлетико Мадрид), Лаутаро Мартинес (Интер).

В итоговую заявку на Копа Америка-2024 попадут 26 футболистов.

В рамках подготовки к турниру сборная Аргентины проведет товарищеские матчи против Эквадора и Гватемалы.

На групповом этапе Копа Америка-2024, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля, действующие чемпионы мира сыграют в одной группе против Канады, Чили и Перу.