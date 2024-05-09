Определилась пара финалистов Лиги Европы УЕФА сезона 2023-24.

В ответном полуфинальном поединке Аталанта обыграла Марсель 3:0 и оформила выход в финал. Соперником бергамасков в решающем поединке станет Байер.

Фармацевты сыграли в ничью с Ромой (2:2), но прошли дальше по сумме двух встреч.

Финал пройдёт 22 мая на стадионе “Авива” в столице Ирландии Дублине.

Команда-победитель турнира квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2024/25. Действующим обладателем кубка Лиги Европы является Севилья.