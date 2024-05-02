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Лига чемпионов-2024/25. Список участников этапа Лиги и квалификации

Новости футбола Сегодня, 12:50
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Лига чемпионов-2024/25. Список участников этапа Лиги и квалификации fifplay.com

Со следующего сезона нас ожидает абсолютно новый формат Лиги чемпионов. Вместо привычного группового этапа 36 команд будут играть в одной единой лиге, в рамках которой каждая команда сыграет по 8 матчей против разных соперников.

Dailysports предлагает вашему вниманию список команд, которые уже точно сыграют в основном раунде Лиги чемпионов, а также участников квалификации.

На данный момент уже пять команд гарантировал себе участие в этапе Лиги.

Этап лиги

  • Реал Мадрид
  • Барселона
  • Арсенал
  • Манчестер Сити
  • Байер Леверкузен
  • Бавария
  • РБ Лейпциг
  • Штутгарт
  • Боруссия Дортмунд
  • Интер
  • Милан
  • ПСВ
  • Фейенорд
  • ПСЖ

Кто заполнит оставшиеся слоты?

  • 3 команды из Италии
  • 2 команды из Англии
  • 2 команди из Испании
  • 2 команды из Франции
  • 1 команда из Португалии
  • 1 команда из Нидерландов
  • 1 команда из Бельгии
  • 1 команда из Австрии
  • 1 команда из Шотландии
  • Победитель Лиги Европы-2023/24 при условии, если он не квалифицируется через свою лигу. Если победитель Лиги Европы квалифицируется через свой чемпионат, путевка достанется наиболее рейтинговому участнику из тех, кто не прошел квалификацию. На данный момент это Бенфика.
  • 5 победителей квалификации по Пути чемпионов
  • 2 победителя квалификации по Пути лиг
  • Самый рейтинговый чемпион страны, которая не получает прямую путевку в этап Лиг. На данный момент это Шахтер Донецк, если он выиграет Премьер-лигу Украины.
  • Если Боруссия Дортмунд выиграет Лигу чемпионов, но финиширует на пятом месте Бундеслиги, Германия делегирует в турнир шесть команд.

Также приводим список команд, которые уже точно сыграют в квалификации.

Первый раунд квалификации

  • Ференцварош (Венгрия)
  • Ордабасы (Казахстан)
  • Слован Братислава (Словакия)
  • Динамо Батуми (Грузия)
  • Паневежис (Литва)
  • Карабах (Азербайджан)
  • ХИК (Финляндия)
  • Шемрок Роверс (Ирландия)
  • Нью-Сейнтс (Уэльс)
  • Флора (Эстония)
  • РФШ (Латвия)
  • Виртус (Сан-Марино)
  • Викингур (Исландия)
  • Динамо Минск (Беларусь)
  • КИ Клаксвик (Фареры)
  • Целье (Словения)
  • Ларн (Северная Ирландия)
  • ФКСБ (Румыния)
  • Хамрун Спартанс (Мальта)

Второй раунд квалификации

  • Буде/Глимт (Норвегия)
  • Мальме (Швеция)

Напомним, две лучшие страны по итогам сезонной таблицы коэффициентов получат в этапе Лиги по 5 команд. На данный момент место в топ-2 уже себе гарантировала Италия. С большой долей вероятности, пять команд также в следующем раунде Лиги чемпионов получит Германия.

Первые матчи квалификации Лиги чемпионов-2024/25 состоятся 9-10 июля.

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