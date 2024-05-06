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Главная Прогнозы Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс прогноз Фото: https://www.mavsmoneyball.com/ Автор - Kevin Jairaj
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
НБА 07 мая 2024, 21:30 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс
Оклахома, Paycom Center
Даллас Маверикс Даллас Маверикс
Прогноз на матч Тотал больше 215,5
Коэф.: 1.78
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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В плей-офф НБА известны имена всех участников четвертьфинала, 8 мая свою первую встречу серии проведут Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс. Читайте прогноз на упомянутое событие от экспертов Dailysports.

Оклахома-Сити Тандер

В этом сезоне Тандер превзошли самые смелые ожидания, команда выиграла свою конференцию, хотя опередила Денвер только по дополнительным показателям. Пока все отлично и в плей-офф, в первом раунде Оклахома сумела уверенно пройти далеко не самый слабый Нью-Орлеан Пеликанс, одолев соперника со счетом 4:0 в серии. Где-то повезло, что соперник играл без одного из лидеров Зайона Уильямсона.

Безусловным лидером команды является Шей Гилджис-Александер, в регулярном чемпионате он набирал 30 очков за игру в среднем, а в матчах плей-офф 27, так что игрок находится в хорошей форме. Только один игрок не сможет помочь партнерам в этом противостоянии.

Даллас Маверикс

Для Маверикс регулярный чемпионат складывался непросто, команда в упорной борьбе сумела финишировать в топ-6 конференции, заняв пятую строчку. В первом раунде плей-офф Далласу достался сложный соперник в лице Клипперс, Дончич и компания сумели одолеть соперника, который успел стать принципиальным со счетом 4:2 в серии.

Если уже говорить об игре звездного словенца, он набирает в играх плей-офф в среднем 30 очков, при этом осуществляет 9 результативных передач и столько же подборов. Цифры Дончича впечатляют, но часто он слишком много на себя берет, ведет процент попаданий с игры не такой уж высокий, просто он часто бросает. У клуба четыре кадровые потери перед этим противостоянием.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники играли между собой четыре раза в регулярном чемпионате, пока преимущество на стороне Оклахомы – 3:1.
  • Тандерс в этом сезоне выиграли на своем паркете 35 игр из 43.
  • Маверикс солидно играют на своем паркете, 27 побед в 44 встречах.

Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс Прогноз

В этой паре Тандерс котируются небольшими фаворитами, на это есть ряд причин: фактор своей арены, преимущество в очных противостояниях, больше отдыха между сериями. Поскольку это первая встреча, команды могут сыграть более раскрепощенно, ставим на тотал больше 215,5 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 215,5
Коэф.: 1.78
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БетВиннер 4.65
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