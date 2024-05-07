Мбаппе выйдет в основе. ПСЖ - Боруссия Дортмунд: стартовые составы

ПСЖ на Парк-де-Пренс примет Боруссию Дортмунд в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов УЕФА.

Парижане попытаются исправить положение дел и выйти в финал после поражения 0:1 в Дортмунде.

В стартовом составе чемпионов Франции матч начнет Килиан Мбаппе, который не часто играет в Лиге 1 в последнее время. К слову, звездный француз приложил руку к 32 голам (21 гол+11 передач) в 31 матче, проведенном в стартовом составе за ПСЖ на домашней арене.

Стартовый состав ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Бералдо, Маркиньос, Нуну Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Дембеле, Гонсалу Рамуш, Мбаппе.

Стартовый состав Боруссии Д: Кобель, Райерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Эмре Джан, Забитцер, Брандт, Адейеми, Санчо, Фуллькруг.

Стартовый состав матча в Париже прозвучит в 21:00 по центральноевропейскому времени.