Почти обошли Арсенал. ПСЖ выставил самый молодой состав в полуфинале Лиги Чемпионов за 15 лет

ПСЖ на Парк-де-Пренс принимает Боруссию Дортмунд в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Средний возраст стартового состава ПСЖ сегодня вечером составляет всего 24 года и 157 дней.

Это самый молодой стартовый состав на матч полуфинала Лиги чемпионов со времен Арсенала в мае 2009 года. 5 мая 2009 года Арсен Венгер выставил состав возрастом 24 года и 26 дней на матч против Манчестер Юнайтед.

The average age of PSG's starting XI tonight is 24 years and 157 days.



That's the youngest starting XI in a Champions League semi-final since this Arsenal side in May 2009... pic.twitter.com/DfyJYBslAN — Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 7, 2024

К слову, молодая команда Венгера тогда проиграла принципиальному сопернику на Эмирейтс 1:3 и не смогла выйти в финал Лиги Чемпионов второй раз в своей истории.

Тогда в защите “Канониров” сыграли Йохан Джуру, Киран Гиббс, в центре поля вышли молодые Алекс Сонг, Самир Насри, Сеск Фабрегас и Тео Уолкотт. На острие нападения играл Эммануэль Адебайор.