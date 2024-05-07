"Я приехал сюда без страха". Капитан Баварии сохраняет оптимизм перед ответным матчем с Реалом

Капитан Баварии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов против мадридского Реала.

Первый поединок в Мюнхене команды завершили в результативную ничью 2:2.

"Каждый из нас мечтал о такой игре. Лига чемпионов – самый крупный титул в клубном футболе. У нас есть шанс выйти в финал. Я приехал сюда без страха. Мы очень уверены в себе и знаем, в какую игру играли на прошлой неделе. Мы знаем, с кем нам предстоит играть. У нас был шанс обыграть Реал дома, здесь он тоже будет.

Нужно сохранять концентрацию, когда на таком стадионе так эмоционально, и против такой команды. Нужно верить в себя. Нужно превратить внешние факторы во что-то позитивное. Мы постараемся сделать это завтра. Если мы выступим, то обязательно сможем выйти в финал.

Я знаю Бернабеу, в прошлом я здесь играл. В этом стадионе есть что-то особенное, что-то историческое. В Европе вряд ли найдется другой стадион, на котором было бы лучше играть. Мы все в восторге и в предвкушении", - цитирует Нойера Bayern & Germany.