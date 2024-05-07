Трехкратная победительница турниров Большого Шлема выиграла впервые за четыре матча
Новости тенниса Сегодня, 14:53
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Трехкратная победительница турниров Большого Шлема Анжелика Кербер в первом раунде грунтового турнира WTA в Риме встречалась с Лорен Дэвис.
Немецкая теннисистка добыла убедительную победу над представительницей США в двух сетах - 6:1, 6:0. Для победы Кербер понадобилось чуть больше часа времени на корте.
Победительница по ходу встречи опустила две двойные ошибки и использовала 5 брейк-поинтов из 9.
В следующем раунде Кербер сыграет против россиянки Валентины Кудерметовой, выступающей под нейтральным статусом.
Стоит отметить, что для трехкратной победительницы турниров Большого Шлема эта победа стала первой за четыре последних матча.
WTA, РИМ
1/64 финала
Лорен Дэвис (США) - Анжелика Кербер (Германия) - 1:6, 0:6
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 09:39 Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги
Новости футбола 05 мая 2024, 13:24 Байер повторил абсолютный рекорд всех времен по матчам без поражений
Новости футбола 05 мая 2024, 06:58 Звезда Голливуда стал совладельцем Лидс Юнайтед
Новости футбола 05 мая 2024, 05:56 Клуб из Саудовской Аравии вступает в борьбу за Жозе Моуринью
Новости футбола 04 мая 2024, 06:04 ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу
Новости футбола 02 мая 2024, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 14:53 Трехкратная победительница турниров Большого Шлема выиграла впервые за четыре матча Новости футбола Сегодня, 14:38 Бернарду Силва установил дедлайн Барселоне для окончания трансфера Новости футбола Сегодня, 14:17 Мбаппе выйдет в основе. ПСЖ - Боруссия Дортмунд: стартовые составы Новости футбола Сегодня, 14:13 Известно, кто примет решение по будущему ван Дейка в Ливерпуле Новости футбола Сегодня, 13:59 "Я приехал сюда без страха". Капитан Баварии сохраняет оптимизм перед ответным матчем с Реалом Новости хоккея Сегодня, 13:35 НХЛ определила троих претендентов на звание лучшего игрока сезона 2023/24 Новости футбола Сегодня, 13:33 Челси летом укажет на дверь своему форварду Новости бокса Сегодня, 12:59 Эффектная экс-чемпионка мира по боксу завершает спортивную карьеру из-за травмы головного мозга Новости крикета Сегодня, 12:58 ИГИЛ угрожает сорвать матчи Кубка мира по крикету T20 Новости футбола Сегодня, 12:38 Утерянный «Золотой мяч» Марадоны продадут на аукционе
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол Сегодня Сан-Хосе Эртквейкс – Окленд Рутс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол 08 мая 2024 Зринськи – Борац прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол 08 мая 2024 Брюгге — Фиорентина прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Баскетбол 08 мая 2024 Монако – Фенербахче прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол 08 мая 2024 Стелленбош – АмаЗулу прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол 08 мая 2024 Орландо Пайретс – Чиппа Юнайтед прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол 08 мая 2024 Полокване Сити - Ричардс Бэй прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года Футбол 08 мая 2024 Голден Эрроуз – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года