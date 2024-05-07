Трехкратная победительница турниров Большого Шлема выиграла впервые за четыре матча

Трехкратная победительница турниров Большого Шлема Анжелика Кербер в первом раунде грунтового турнира WTA в Риме встречалась с Лорен Дэвис.

Немецкая теннисистка добыла убедительную победу над представительницей США в двух сетах - 6:1, 6:0. Для победы Кербер понадобилось чуть больше часа времени на корте.

Победительница по ходу встречи опустила две двойные ошибки и использовала 5 брейк-поинтов из 9.

В следующем раунде Кербер сыграет против россиянки Валентины Кудерметовой, выступающей под нейтральным статусом.

Стоит отметить, что для трехкратной победительницы турниров Большого Шлема эта победа стала первой за четыре последних матча.

WTA, РИМ

1/64 финала

Лорен Дэвис (США) - Анжелика Кербер (Германия) - 1:6, 0:6