35-летний защитник стал лучшим игроком полуфинала. ПСЖ - Боруссия Дортмунд оценки игроков
Дортмундская Боруссия во второй раз в своей истории пробилась в финал Лиги чемпионов УЕФА. В полуфинале турнира “шмели” сенсационно победили ПСЖ, не пропустив ни одного гола от команды и ее лидера, Килиана Мбаппе.
Ключевым во второй игре соперников можно считать гол Матса Хуммельса: 35-летний ветеран Дортмунда удачно сыграл головой около ворот ПСЖ.
По мнению аналитиков, именно Хуммельс заслужил титул лучшего игрока этого матча. Также среди лучших - Нико Шлоттербек и Грегор Кобель.
Килиан Мбаппе, считают аналитики, получил за этот матч оценку в районе 7.0 - 7.5. Это отображает среднюю оценку его команды в этом матче.
Оценки за матч от Flashscore
Оценки за матч от Sofascore
Напомним, что во втором полуфинале Лиги чемпионов УЕФА встретятся Реал Мадрид и Бавария.