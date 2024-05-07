35-летний защитник стал лучшим игроком полуфинала. ПСЖ - Боруссия Дортмунд оценки игроков

Дортмундская Боруссия во второй раз в своей истории пробилась в финал Лиги чемпионов УЕФА. В полуфинале турнира “шмели” сенсационно победили ПСЖ, не пропустив ни одного гола от команды и ее лидера, Килиана Мбаппе.

Ключевым во второй игре соперников можно считать гол Матса Хуммельса: 35-летний ветеран Дортмунда удачно сыграл головой около ворот ПСЖ.

По мнению аналитиков, именно Хуммельс заслужил титул лучшего игрока этого матча. Также среди лучших - Нико Шлоттербек и Грегор Кобель.

Килиан Мбаппе, считают аналитики, получил за этот матч оценку в районе 7.0 - 7.5. Это отображает среднюю оценку его команды в этом матче.

Оценки за матч от Flashscore

Оценки за матч от Flashscore

Оценки за матч от Sofascore

Оценки за матч от Sofascore

Напомним, что во втором полуфинале Лиги чемпионов УЕФА встретятся Реал Мадрид и Бавария.