EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Сан-Хосе Эртквейкс – Окленд Рутс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Сан-Хосе Эртквейкс – Окленд Рутс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Сан-Хосе Эртквейкс - Oakland Roots прогноз khelnow.com
Сан-Хосе Эртквейкс Сан-Хосе Эртквейкс
Открытый кубок США 07 мая 2024, 22:00 Сан-Хосе Эртквейкс - Oakland Roots
-
- : -
США,
Oakland Roots Oakland Roots
Обзор Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.71
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В среду, 8 мая, в матче 1/16 финала Открытого Кубка США Сан-Хосе Эртквейкс сыграет против Окленд Рутс. Начало матча в 04:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Сан-Хосе Эртквейкс

Сан-Хосе провалил старт текущего сезона МЛС. Эртквейкс набрали только 7 очков в первых 11 матчах и занимают последнее место в Западной конференции. Уже сейчас отставание Сан-Хосе от зоны плей-офф составляет шесть очков. Лишь на минувших выходных Сан-Хосе одержал свою вторую победу в сезоне – в домашнем матче неожиданно обыграл ФК Лос-Анджелес со счетом 3:1. Предыдущая победа была еще в конце марта, когда Эртквейкс дома справились с Сиэтлом со счетом 3:2. В предыдущих раундах Открытого Кубка США Сан-Хосе не играл.

Окленд Рутс

Окленд Рутс – один из аутсайдеров Чемпионшипа ЮСЛ, который является второй по силе лигой в США. В 9 турах чемпионата Окленд набрал лишь 8 очков и занимает десятое место в Западной конференции. На минувших выходных Окленд Рутс сыграли вничью 2:2 против ФК Сан-Антонио. Всего в последних 5 матчах лиги Окленд набрал лишь 4 очка. В 1/32 финала Открытого Кубка США Окленд лишь в овертайме сумел переиграть 2:1 представителя полуаматорской лиги Эль Фаролито.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Сан-Хосе Эртквейкс и Окленд Рутс никогда ранее не играли друг против друга.
  • Окленд Рутс впервые в своей истории вышел в 1/16 финала Открытого Кубка США.
  • В минувшем сезоне Сан-Хосе Эртквейкс вылетел из Открытого Кубка США на стадии 1/16 финала, проиграв клубу ЮСЛ Монтерей Бэй со счетом 0:1.

Прогноз на матч Сан-Хосе Эртквейкс – Окленд Рутс

Сан-Хосе – очевидные фавориты матча. Эта команда должна не только побеждать, но и забивать много голов. Моя ставка – ТБ2,5.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.71
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз прогноз НБА Сегодня, 22:00 Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Денвер Наггетс Коэф.: 1.67 Миннесота Тимбервулвз Рекомендуем БетВиннер
Аль-Ахли - Эль-Иттихад Эль-Сакандари прогноз Премьер-лига Египет 07 мая 2024, 12:00 Аль-Ахли — Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Аль-Ахли Коэф.: 1.54 Эль-Иттихад Эль-Сакандари Сделать ставку Мелбет
Оснабрюк - Шальке-04 прогноз Вторая Бундеслига Германия 07 мая 2024, 12:30 Оснабрюк – Шальке прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Оснабрюк Коэф.: 1.53 Шальке-04 Сделать ставку БетВиннер
Бешикташ - Анкарагюджю прогноз Кубок Турции 07 мая 2024, 13:30 Бешикташ – Анкарагюджю прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Бешикташ Коэф.: 1.8 Анкарагюджю Рекомендуем Мелбет
Суперспорт Юнайтед - Сехухуне Юнайтед прогноз Премьер-лига ЮАР 07 мая 2024, 13:30 Суперспорт Юнайтед – Сехухуне прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Суперспорт Юнайтед Коэф.: 1.69 Сехухуне Юнайтед Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:01 Конец эры тен Хага? Манчестер Юнайтед унижен в матче против середняка АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:35 Форвард Лилля надел маску британского рэпера M Huncho, празднуя гол Лиону Новости футбола Сегодня, 16:03 On fire. Форвард Кристал Пэлас забивает в 6 домашних матчах подряд Новости футбола Сегодня, 15:32 Полуфиналист Лиги чемпионов договорился о трансфере вундеркинда из Эквадора Новости футбола Сегодня, 14:51 Закончилась невероятная серия Бруну Фернандеша, которая длилась 19 486 минут Новости футбола Сегодня, 14:26 «Отказал ему дважды». Легенда Арсенала назвал клуб, который рьяно намеревался его подписать Новости футбола Сегодня, 14:23 Не скучает без футбола. Погба начал актерскую карьеру Новости футбола Сегодня, 14:01 Ювентус составил список из почти полтора десятка игроков, которых могут продать летом Новости футбола Сегодня, 13:38 ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм уволил главного тренера Новости футбола Сегодня, 13:09 Лига чемпионов-2024/25. Список участников этапа Лиги и квалификации
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол 07 мая 2024 Аль-Ахли — Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол 07 мая 2024 Оснабрюк – Шальке прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол 07 мая 2024 Бешикташ – Анкарагюджю прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол 07 мая 2024 Суперспорт Юнайтед – Сехухуне прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол 07 мая 2024 Кейптаун Сити – Сволловс прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол 07 мая 2024 Кайзер Чифс – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол 07 мая 2024 Кейптаун Сити – Морока Свэллоуз прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Баскетбол 07 мая 2024 Панатинаикос – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол 07 мая 2024 Болтон – Барнсли прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года