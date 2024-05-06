Сан-Хосе Эртквейкс – Окленд Рутс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

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В среду, 8 мая, в матче 1/16 финала Открытого Кубка США Сан-Хосе Эртквейкс сыграет против Окленд Рутс. Начало матча в 04:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Сан-Хосе Эртквейкс

Сан-Хосе провалил старт текущего сезона МЛС. Эртквейкс набрали только 7 очков в первых 11 матчах и занимают последнее место в Западной конференции. Уже сейчас отставание Сан-Хосе от зоны плей-офф составляет шесть очков. Лишь на минувших выходных Сан-Хосе одержал свою вторую победу в сезоне – в домашнем матче неожиданно обыграл ФК Лос-Анджелес со счетом 3:1. Предыдущая победа была еще в конце марта, когда Эртквейкс дома справились с Сиэтлом со счетом 3:2. В предыдущих раундах Открытого Кубка США Сан-Хосе не играл.

Окленд Рутс

Окленд Рутс – один из аутсайдеров Чемпионшипа ЮСЛ, который является второй по силе лигой в США. В 9 турах чемпионата Окленд набрал лишь 8 очков и занимает десятое место в Западной конференции. На минувших выходных Окленд Рутс сыграли вничью 2:2 против ФК Сан-Антонио. Всего в последних 5 матчах лиги Окленд набрал лишь 4 очка. В 1/32 финала Открытого Кубка США Окленд лишь в овертайме сумел переиграть 2:1 представителя полуаматорской лиги Эль Фаролито.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сан-Хосе Эртквейкс и Окленд Рутс никогда ранее не играли друг против друга.

Окленд Рутс впервые в своей истории вышел в 1/16 финала Открытого Кубка США.

В минувшем сезоне Сан-Хосе Эртквейкс вылетел из Открытого Кубка США на стадии 1/16 финала, проиграв клубу ЮСЛ Монтерей Бэй со счетом 0:1.

Прогноз на матч Сан-Хосе Эртквейкс – Окленд Рутс

Сан-Хосе – очевидные фавориты матча. Эта команда должна не только побеждать, но и забивать много голов. Моя ставка – ТБ2,5.

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