Известно, кто примет решение по будущему ван Дейка в Ливерпуле

Одним из самых громких уходов в летнее трансферное окно может стать прощание Вирджила ван Дейка с Ливерпулем. Но, пока что о том, что капитан покинет стан «скаузеров», говорить рано.

Как сообщил Экрем Конур, 32-летний центральный защитник намерен продолжить карьеру в Ливерпуле и хочет контракт до 2028 года. Таковой готовы предложить и боссы клуба, но сначала они хотят выслушать нового наставника команды Арне Слота, нужен ли будет ему ван Дейк, прежде чем принимать решение о продлении контракта.

За ситуацией вокруг защитника следят клубы АПЛ, Серии А и чемпионата Саудовской Аравии, которые хотят пригласить к себе ван Дейка. Среди потенциальных претендентов называются саудовские Аль-Наср и Аль-Хиляль, оба миланскиих клуба и мадридский Атлетико.

Ранее легенда Ливерпуля Грэм Сунесс поделился мнением о том, в какой команде окажется защитник в случае ухода из стана «скаузеров».