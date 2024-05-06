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Легенда Ливерпуля назвал следующий клуб ван Дейка

Новости футбола Сегодня, 12:30
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Легенда Ливерпуля назвал следующий клуб ван Дейка Легенда Ливерпуля назвал следующий клуб ван Дейка

Уход Юргена Клоппа с поста главного тренера Ливерпуля может ознаменовать собой значительные метаморфозы в составе «скаузеров», которые могут зацепить и капитана команды Вирджила ван Дейка. Последний не уверен в своём будущем на «Энфилде» и вероятный следующий клуб нидерландца назвал легенда «красных» Грэм Сунесс.

Шотландец считает, что если агент ван Дейка наберет людей с мадридского Реала, то «сливочные» не откажутся от его подписания:

«Я обеспокоен тем, что контракт Вирджила подходит к концу, в июле ему исполнится 33 года, и если бы его агент позвонил спортивному директору Реала, они бы его подписали. Я смотрю на него сейчас и вижу, как он шумит, чего он не делал на протяжении всей своей карьеры, и думаю, что он явно недоволен», – сказал Сунесс, будучи гостем подкаста Three Up Front de William Hill.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ван Дейк летом может покинуть Ливерпуль, а среди претендентов называлась на 32-летнего защитника назвалась Бавария.

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