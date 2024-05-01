Уйдет вслед за тренером? Капитан Ливерпуля заинтересовал другой топ-клуб

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Sports Zone, интерес к 33-летнему нидерландскому защитнику проявляет Бавария Мюнхен. Мюнхенский клуб хочет усилить защитную линию летом.

Кроме того, очень соблазнительное предложение ван Дейку сделала саудовская Аль-Кадисия. Сам игрок склоняется к тому, чтобы остаться в нынешнем клубе, но рассмотрит и другие предложения.

Нидерландский футболист выступает за Ливерпуль с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл 45 матчей во всех турнирах (4 гола, 2 ассиста).

Ранее сообщалось, что Ливерпуль договорился с Фейеноордом о переходе главного тренера Арне Слота. Нидерландский наставник уже даже определился с первым желанным трансфером.