Определился второй участник "финала четырех" Евролиги
Новости баскетбола Сегодня, 16:21
Фото: twitter.com/EuroLeague
Определился второй участник "финала четырех" плей-офф баскетбольной Евролиги.
Греческий Панатинаикос на домашней площадке принимал Маккаби Тель-Авив в пятом матче серии. Команды подошли к поединку при счете 2:2 в серии и победитель проходил дальше.
Сильнейшей командой стали греки. Панатинаикос добыл победу в основное время со счетом 81:72.
Ранее в "финал четырех" прошел действующий победитель Евролиги - Реал Мадрид. Завтра в четвертьфинале Евролиги сразятся Монако - Фенербахче и Барселона - Олимпиакос.
- Евролига. Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Панатинаикос - Маккаби Тель-Авив - 81:72
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