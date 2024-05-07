Определился второй участник "финала четырех" Евролиги

Определился второй участник "финала четырех" плей-офф баскетбольной Евролиги.

Греческий Панатинаикос на домашней площадке принимал Маккаби Тель-Авив в пятом матче серии. Команды подошли к поединку при счете 2:2 в серии и победитель проходил дальше.

Сильнейшей командой стали греки. Панатинаикос добыл победу в основное время со счетом 81:72.

Ранее в "финал четырех" прошел действующий победитель Евролиги - Реал Мадрид. Завтра в четвертьфинале Евролиги сразятся Монако - Фенербахче и Барселона - Олимпиакос.

How big of a shot could that be? 👀 pic.twitter.com/utHUmpAeB5 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 7, 2024

Евролига. Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Панатинаикос - Маккаби Тель-Авив - 81:72