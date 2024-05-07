Бернарду Силва установил дедлайн Барселоне для окончания трансфера

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва является желанным игроком для Барселоны. Сам он тоже не прочь перебраться в Каталонию, но ждать решения по поводу трансфера он не намерен и установил дедлайн «блаугране» для финализации сделки.

Как сообщает Diario Sport, португалец не будет ждать, пока закончится чемпионат Европы, а если говорить другими словами: Силва желает решить своё будущее перед отпуском и спокойно отдохнуть после сезона.

Считается, что при продолжении сделки с Сити полузащитник включил пункт об отступных, что подразумевало собой желание покинуть Манчестер и он хочет это сделать как можно быстрее. Правда, для Барселоны является проблемой сумма в 58 миллионов евро и «блауграна» намерена оперативно выручить деньги для завершения сделки.

Ранее мы называли причины, по которым Силва намеревается покинуть Манчестер Сити.