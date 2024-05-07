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Бернарду Силва установил дедлайн Барселоне для окончания трансфера

Новости футбола Сегодня, 14:38
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Бернарду Силва установил дедлайн Барселоне для окончания трансфера Бернарду Силва установил дедлайн Барселоне для окончания трансфера

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва является желанным игроком для Барселоны. Сам он тоже не прочь перебраться в Каталонию, но ждать решения по поводу трансфера он не намерен и установил дедлайн «блаугране» для финализации сделки.

Как сообщает Diario Sport, португалец не будет ждать, пока закончится чемпионат Европы, а если говорить другими словами: Силва желает решить своё будущее перед отпуском и спокойно отдохнуть после сезона.

Считается, что при продолжении сделки с Сити полузащитник включил пункт об отступных, что подразумевало собой желание покинуть Манчестер и он хочет это сделать как можно быстрее. Правда, для Барселоны является проблемой сумма в 58 миллионов евро и «блауграна» намерена оперативно выручить деньги для завершения сделки.

Ранее мы называли причины, по которым Силва намеревается покинуть Манчестер Сити.

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