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Астон Вилла начала переговоры о трансфере экс-полузащитника Челси и сборной Англии

Новости футбола 20 мая 2024, 11:37
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Астон Вилла начала переговоры о трансфере экс-полузащитника Челси и сборной Англии x.com/guardian_sport

Опытный атакующий полузащитник Лутона Росс Баркли, скорее всего, не отправится вместе со своей командой в Чемпионшип, и продолжит карьеру в Премьер-лиге.

Как сообщает The Guardian, интерес к Баркли проявляет Астон Вилла. Она уже начала переговоры с футболистом о переходе в летнее трансферное окно. Известно, что сам Баркли очень заинтересован в этом трансфере.

Финансовые детали потенциальной сделки пока что остаются неизвестными.

В завершившемся сезоне Премьер-лиги Баркли сыграл 32 матча, в которых забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

До Лутона 30-летний атакующий полузащитник играл за Челси, Эвертон и Ниццу. Также на его счету 33 матча и 6 голов за сборную Англии.

Напомним, по итогам сезона Астон Вилла впервые за 40 лет пробилась в Лигу чемпионов УЕФА. Команда Унаи Эмери финишировала на четвертом месте.

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