Саудовские клубы предлагают невероятную зарплату форварду РБ Лейпциг

Нападающий РБ Лейпциг Беньямин Шешко своей формой в уже минувшем сезоне Бундеслиги привлек внимание топовых клубов, но саудовские клубы готовы переманить форварда к себе.

Как сообщает словенский портал Nogomania, местные коллективы Аль-Хиляль и Аль-Ахли проявляют предметный интерес к нападающему и готовы раскошелиться на его подписание. Пока что неизвестно, сколько саудиты намерены заплатить самому клубу, но для Шешко уготовано шикарное соглашение.

Цифры неподготовленного читателя могут шокировать: только бонус за подписание контракта составит 20 миллионов евро, а годовая зарплата будет котироваться в районе между 25 и 30 миллионами евро.

Сам словенец пока что не принял решения по своему будущему, но намерен это сделать до старта чемпионата Европы. Ранее сообщалось, что и РБ Лейпциг намерен продлить контракт со своей звездой.