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Мбаппе может остаться в Лиге 1. Известен клуб, который интересуется игроком ПСЖ

Новости футбола 20 мая 2024, 10:43
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Мбаппе может остаться в Лиге 1. Известен клуб, который интересуется игроком ПСЖ Мбаппе может остаться в Лиге 1. Известен клуб, который интересуется игроком ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил об уходе из парижской команды свободным агентом и следом за ним из коллектива Луиса Энрике может уйти его младший брат Итан, но тот Францию покидать не намерен.

Переговоры 17-летнего игрока по новому контракту с ПСЖ зависли в воздухе после того, как об уходе из команды заявил его старший брат. Предполагалось, что Итан и Килиан оба перейдут в Реал, но младший из семейства Мбаппе, как сообщает Foot Mercato, привлекает к себе интерес со стороны Лилля.

Как раз таки Итан считает, что уже может сам решать свою судьбу и не хочет зависеть от решений своего старшего брата, и команда Паулу Фонсеки прикладывает максимальные усилия, чтобы переманить 17-летнего хавбека в свою команду.

Добавляется, что ввиду не продления контракта Килианом ПСЖ уже не контролирует ситуацию вокруг соглашения Итана.

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Лилль ПСЖ Лига 1 Франция
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