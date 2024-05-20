Клуб Бундеслиги устроил чистку после неудачного сезона. В этом сезоне они играли в Лиге чемпионов

Только чудо спасло берлинский Унион от вылета из Бундеслиги, несмотря на то что в сезоне 2022/23 столичный клуб финишировал четвертым и нынешнюю евроосень команда провела в Лиге чемпионов. После этого фиаско в Унионе решились на чистку состава.

Берлинский клуб на своих официальных ресурсах огласил о прощании с тремя игроками. Арендованный у Лидса полузащитник Бреднен Ааронсон вернется в коллектив, которому он принадлежит. А вот два других игрока побыли в команде побольше.

После четырёх лет в команде Унион покинет центральный защитник Робин Кнохе, а вот датский вратарь Якоб Буск представлял берлинский клуб аж с января 2016 года и играл за Унион ещё во второй Бундеслиге, но травмы не позволили ему показать себя подобающим образом.

Напомним, что Унион только благодаря дополнительным показателям опередил Бохум, которому право выступлений в Бундеслиге ещё предстоит отстоять и занял 15-ое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов берлинский клуб занял последнее место в группе с Реалом, Наполи и Спортингом, не выиграв ни одного матча и набрав только два балла.