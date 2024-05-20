Онана назвал четырёх игроков Ман Юнайтед, которых нужно критиковать за провальный сезон

Нынешний сезон в исполнении игроков Манчестер Юнайтед, честно говоря, даже язык не повернется назвать успешным. Четвертое место в группе Лиги чемпионов, восьмая позиция в АПЛ. На фоне этого на «красных дьяволов» обрушается прям масса критики.

Но вратарь Манчестер Юнайтед Андре Онана просит общественность быть более осторожной с критикой и весь поток негатива готов взять, в том числе на себя:

«Я не обращаю на это внимание. Я пришел в команду, чтобы поймать пулю, потому что у нас перестройка и сейчас мы далеко не лучшие. Есть другие команды, которые сильнее нас, и давайте будем честны, нужно это признать. Когда вещи идут не так, как надо, не нужно критиковать молодых игроков. Я здесь, чтобы принять удар на себя, Бруну Фернандеш, Каземиро, Харри Магвайр, – мы все здесь, и мы привыкли к этому», – сказал Онана в разговоре с YouTube-каналом The Overlap.

Восьмое место в турнирной таблице АПЛ стало худшим результатом для Манчестер Юнайтед с момента создания Премьер-лиги в 1992 году.