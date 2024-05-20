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Аталанта - Байер: когда и где смотреть онлайн матч финала Лиги Европы УЕФА

Новости футбола 20 мая 2024, 09:26
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Аталанта - Байер: когда и где смотреть онлайн матч финала Лиги Европы УЕФА Фото: Getty Images

Аталанта сыграет в финале Лиги Европы УЕФА против Байер Леверкузена. Команда Dailysports подготовили для вас информацию о том, где и когда смотреть эту игру.

Аталанта - Байер: что нужно знать о матче?

Аталанта прошла очень хороший путь к финалу. Они заняли первое место в группе D, опередив Спортинг, Штурм Грац и Ракув. В шести играх набрали 14 очков. Благодаря этому, Бергамаски сразу вышли в 1/8 финала, где получили в соперники Спортинг. Со счетом 3:2, по сумме двух матчей, они прошли в четвертьфинал, где их ждала очень непростая встреча против Ливерпуля. Аталанта одержала невероятную выездную победу со счетом 3:0 и, несмотря на поражение в ответном матче, итальянцы вышли в полуфинал. Аталанта сыграла с Марселем вничью в первой игре и разгромила французов на своем поле со счетом 3:0. По сумме двух игр Аталанта прошла в финал.

Байер Леверкузен проводит невероятный сезон. Они ни разу не проиграли в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге Европы УЕФА. В групповом этапе Фармацевты одержали все шесть побед и набрали 18 очков. В 1/8 финала Леверкузен минимально одолел Карабах с общим счетом 5:4. В четвертьфинале Байер в двух матчах обыграли Вест Хэм. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев, а во втором - сыграли вничью 1:1. Байер Леверкузен выиграл в первой игре 2:0 Рому, а ответный матч завершился 2:2. Таким образом, со счетом 4:2 команда Хаби Алонсо вышел в финал Лиги Европы.

Аталанта - Байер: когда и где состоится матч?

Финальный матч Лиги Европы УЕФА между Аталантой и Байер Леверкузеном состоится в среду, 22 мая, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Аталанта - Байер: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения - FAST TV
  • Азербайджан - AZ Sport 7
  • Болгария - bTV, A1
  • Грузия – Silk, Setanta
  • Израиль - Sport 4
  • Казахстан - QazSport, Q Sport
  • Кыргызстан - Q Sport
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
  • Польша – Viaplay
  • Таджикистан - Varzish TV
  • Туркменистан - AlmaSport TV
  • Украина – MEGOGO
  • Узбекистан – MTRK
  • Эстония - Viaplay Estonia
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