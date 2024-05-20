Обошлось без сюрприза. Бундеслига назвала лучшего футболиста сезона

В субботу был сыгран последний тур Бундеслиги сезона-2023/24, а сегодня лига объявила победиля в номинации на приз лучшему футболисту сезона.

В этом году награда досталась лидеру и главной звезде Байера Леверкузен Флориану Виртцу. Это его первый подобный приз в карьере.

Главным конкурентом Виртца считался Харри Кейн, который в дебютном сезоне за Баварию забил 36 голов и стал лучшим бомбардиром.

В 32 матчах минувшего сезона Бундеслиги Виртц забил 11 голов и сделал 12 ассистов.

Напомним, Байер Леверкузен впервые в истории стал чемпионом Германии. Он также стал первой командой, которая не проиграла ни одного матча за сезон – 28 побед и 6 ничьих.