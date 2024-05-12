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Главная Прогнозы США — Словакия прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

США — Словакия прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
США - Словакия прогноз Фото: https://twitter.com/usahockey
США США
Чемпионат Мира 13 мая 2024, 09:20 США - Словакия
Острава, Острава Арена
Словакия Словакия
Прогноз на матч Индивидуальный тотал США больше 3,5
Коэф.: 1.9
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В понедельник, 13 мая, в 16:20 по центральноевропейскому времени начнется матч Чемпионата мира по хоккею между сборными США и Словакии. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту игру.

США

Звездные сыграли две игры на нынешнем турнире. В первом матче они потерпели неприятное поражение от Швеции - 2:5. Однако, я здесь добавлю, что два последних гола в этой игре они пропустили уже в пустые ворота. Уже на следующий день, 11 мая, американцы без всяких шансов разгромили Германию - 6:1. Вторая тройка нападения провела очень хороший матч, набрав пять очков. В двух матчах США набрали три очка, а разница забитых и пропущенных - 8:6.

Напомним, что Звездные считаются одними из фаворитов Чемпионата мира, они привезли на этот форум 23 хоккеистов Национальной хоккейной лиги. К слову, последний раз Америка выигрывала золотые награды Чемпионата мира еще в 1960 году.

Словакия

Словаки имеют один сыгранный матч на нынешнем Чемпионате мира. В первый день они встретились в матче с Германией и потерпели поражение со счетом 4:6. Всю игру Словакия догоняла своих соперников в счете, но не получилось. В воскресенье, 12 мая, Словакия сыграет против Казахстана и здесь будет возможность таки одержать первую победу на этом турнире.

Напомню, что словаки имеет очень хороший состав, они привезли в Чехию восемь представителей НХЛ. Последний раз Словакия брала медали на Чемпионатах мира, еще в 2012 году - серебряные награды.

Интересные факты и личные встречи

  • Перед этим турниром США и Словакия провели товарищеский матч, в котором американцы победили со счетом 6:2.
  • США не проигрывает на Чемпионате мира в основное время уже в 11 из 12 матчей. Словакия, в свою очередь, не проигрывает в основные 60 минут в шести из семи матчей.

США — Словакия Прогноз

Несмотря на то, что Словакия имеет неплохой состав, но до США им явно далеко. Американцы привезли классных исполнителей и они являются одними из фаворитов на трофей. Очевидно, что США фаворит и этой игры, думаю, они одержат убедительную победу над словаками. Моя ставка - индивидуальный тотал США больше 3,5 с коэффициентом 1,9.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал США больше 3,5
Коэф.: 1.9
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