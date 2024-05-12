Брюгге – Юнион Сент-Жиллуаз прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

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Элитный бельгийский дивизион порадует в понедельник одной встречей, между собой сыграют Брюгге – Юнион Сент-Жиллуаз. Прогноз на матч упомянутых соперников подготовили эксперты Dailysports.

Брюгге

Для Брюгге сезон складывается неплохо, команда имеет хорошие шансы на завоевание чемпионства. Команда идет второй в чемпионате, отставание от лидера всего очко, при этом есть игра в запасе. Хорошо клуб себя проявил в еврокубках, где дошел до полуфинала Лиги конференций.

Брюгге отлично проводит отрезок в чемпионской группе, 6 побед и одна ничья, а ведь начинали с отставания 9 очков от лидера. В последнем туре удалось обыграть в гостях Антверпен со счетом 2:1. Команда в отличной форме и постарается обыграть прямого конкурента в родных стенах.

Юнион Сент-Жиллуаз

Посреди недели Юнион сумел завоевать Кубок Бельгии, обыграв в тяжелом финале Антверпен – 1:0. Клуб мог бы стать чемпионом страны, но по регламенту нужно сыграть еще 10 туров, после окончания основной части, а вот в этой чемпионской группе есть проблемы, ведь команда только третья, отстает от лидера на 4 очка, при одной игре в запасе.

В последнем туре не удалось обыграть на своем поле лидирующий Андерлехт – 0:0. Оформить «золотой дубль» будет сложно, но многое зависит от концовки, любой исход кроме победы в этой встрече, почти лишит шансов взять титул.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Целых пять раз пересекались соперники в текущем сезоне, в чемпионате было три встречи, по одной победе и ничья. Также была битва в Кубке Бельгии, там дальше зашел Юнион – выиграв дома 2:0, а в гостях уступил 1:2.

Брюгге выиграл все три домашние встречи в чемпионской группе.

У Юниона в чемпионской группе два поражения и одна победа.

Брюгге – Юнион Сент-Жиллуаз Прогноз

В такой паре хозяева котируются фаворитами, они выглядят хорошо на фоне соперника, должен помочь и фактор своей арены. Игра наверняка пройдет на встречных курсах, многое будет зависеть от реализации моментов. Перспективно выглядит ставка на победу Брюгге с нулевой форой.

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