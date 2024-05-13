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Наоми Осака – Чжэн Циньвэнь прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Наоми Осака - Чжэн Циньвэнь прогноз Фото: https://www.japantimes.co.jp/ Автор неизвестен
Наоми Осака Наоми Осака
WTA Rome 2024 13 мая 2024, 05:00 Наоми Осака - Чжэн Циньвэнь
Рим, Foro Italico
Чжэн Циньвэнь Чжэн Циньвэнь
Прогноз на матч Победа Наоми Осака
Коэф.: 1.89
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100$
БетВиннер 4.65
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В рамках четвертого круга теннисного турнира в Риме свою встречу проведут Наоми Осака – Чжэн Циньвэнь. Прогноз на матч упомянутых теннисисток подготовили эксперты Dailysports.

Наоми Осака

Приятно наблюдать за тем, как Наоми Осака возвращает былую форму, сейчас она только 173-я в рейтинге, но должна быстро добраться, как минимум до топ-20. Напомним, японка является экс-первой ракеткой мира, которая делала перерыв карьере из-за декрета. На этом турнире спортсменка прошла трех соперниц из топ-50, причем не отдала ни партии.

В первом круге удалось обыграть Клару Бюрель – 7:6, 6:1, потом пострадала Марта Костюк – 6:3, 6:2, не было проблем и с Касаткиной – 6:3, 6:3. Теперь пришло время сразится с соперницей из топ-10, хотя Осака более известная и титулованная, если сравнивать с китаянкой.

Чжэн Циньвэнь

Главным успехом Чжэн в этом сезоне был финал Открытого чемпионата Австралии, где она без особой борьбы уступила Соболенко. После такого значимого успеха больше не было сильных турниров. Пока спортсменка идет на высокой седьмой строчке в мировом рейтинге, но так быстро можно потерять позиции.

В Риме Чжэн начала с разгромно победы над Шелби Роджерс – 6:2, 6:0, во втором круге удалось обыграть сильную Носкову – 3:6, 6:1, 6:2. За китаянкой приятно наблюдать, она умна, технична, а также устойчива психологически. Спортсменке 21 год, так что она способна многого добиться.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее соперницы пересекались всего раз, это было два года назад на турнире в Сан-Хосе, тогда Осака выиграла в трех сетах, 6:4, 3:6, 6:1.
  • Японка в этом сезоне выиграла 12 встреч из 20.
  • Чжэн успела провести 25 матчей, в которых одержала 17 побед.

Наоми Осака – Чжэн Циньвэнь Прогноз

В этой паре нет фаворита, статус Осаки выше, но она еще только набирает форму, а Чжэн входит а топ-10, она должна всегда играть на победу. Японка сейчас на кураже, а вот китаянка не может обрести стабильность. В таком азиатском дерби поставим на успех Осаки.

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Прогноз на матч Победа Наоми Осака
Коэф.: 1.89
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