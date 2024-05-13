Болонья вышла в Лигу Чемпионов УЕФА впервые за 60 лет

В последнем туре Серии А Болонья сыграла выездной матч против Наполи и одержала победу со счетом 2:0.

Итальянский коллектив набрал 67 очков после 36 туров и гарантировал себе место в Лиге Чемпионов УЕФА на следующий сезон. Болонья сыграет в ЛЧ впервые с 1964-го - тогда команда участвовала в предварительном раунде, не вышла в финальный турнир. Также это ее первое участие в еврокубках с 2002 года, когда играла в Кубке Интертото.

Напомним, в сезоне 2024/25 сразу 5 команд сыграют в Лиге чемпионов, 1 - в Лиге Европы и 1 - в Лиге конференций. Чтобы попасть в Лигу чемпионов команде надо остаться в топ-5, что выглядит вполне реально. А в последних четырех матчах Болонья сыграет против Торино, Наполи, Ювентуса и Дженоа.

Последний раз Болонья участвовала в еврокубках в 2002 году. В финале Кубка Интертото итальянская команда сыграла с английским Фулхэмом и проиграла 1:3 после ничьей 2:2 в первом матче.