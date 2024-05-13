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"Я абсолютно убежден, что победил бы Тайсона Фьюри на пике", - Леннокс Льюис

Новости бокса Сегодня, 04:34
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"Я абсолютно убежден, что победил бы Тайсона Фьюри на пике", - Леннокс Льюис Фото: https://twitter.com/BoxingNews

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис заявил, что победил бы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, сообщает The Guardian.

По его словам, Фьюри бы стал испытанием для него, из-за его размера. Леннокс давно за ним наблюдает и считает Тайсона хорошим боксером. Он является тем, кто сражается против тени со всеми ими. Можно так сказать.

"Я абсолютно убежден, что победил бы его на пике, у каждого есть недостаток - нужно только найти его. Холифилд был очень эффективным, когда боксировал со мной, потому что он заставлял меня вращаться. Это меня несколько раз отпугивало, но я нашел способ", - сказал Льюис.

Усик и Тайсон Фьюри сразятся за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте 18 мая в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. На кону будут стоять все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

К слову, обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своем детстве. По словам будущего чемпиона, он вырос во дворе, а его компанией была хулиганская среда.

Ранее Турки Аль-Шейх заявил, что реванш между Тайсоном и украинцем запланирован на 12 или 13 октября 2024 года.

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