Байер Леверкузен разгромил Бохум в 33 туре немецкой Бундеслиги. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу Фармацевтов.

Для Леверкузена - это уже 50-й матч без поражений во всех турнирах нынешнего сезона. Главный тренер команды Хаби Алонсо прокомментировал такой успех своих игроков.

"Вручение трофея в Леверкузене будет чрезвычайно особенным событием. Футболисты играли с колоссальной концентрацией весь сезон, и я очень горжусь ими", - заявил испанский специалист.

Напомним, что леверкузенский Байер вышел в финал Лиги Европы. После победы над Ромой на выезде 2:0 чемпионы Германии сыграли 2:2 на своем стадионе. Таким образом, Байер избежал поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола - 49 матчей без поражений.

Впереди у Байера игра с Аугсбургом в чемпионате Германии, встреча с Аталантой в финале Лиги Европы и Кайзерслаутерном в финале Кубка Германии.