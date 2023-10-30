Эрлинг Холанд выиграл награду Герда Мюллера

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холаннд стал победителем награды Герда Мюллера.

Это ежегодная футбольная награда, начатая в 2021 году и вручаемая France Football самому результативному футболисту в предыдущем сезоне. С сезона 2021-22 награда была переименована в честь немецкого нападающего Герда Мюллера, скончавшегося в августе 2021 года.

Напомним, что за предыдущий сезон Холланд забил за Манчестер Сити 52 гола за 53 матча.