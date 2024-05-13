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Главный тренер сборной Германии вызвал защитников Боруссии и Байера на Евро 2024

Новости футбола Сегодня, 07:09
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Главный тренер сборной Германии вызвал защитников Боруссии и Байера на Евро 2024 Фото: https://twitter.com/dw_sports

Главный тренер сборной Германии вызвал на Чемпионат Европы 2024 двух центральных защитников.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в заявку попал центрбек Боруссии Дортмунд Нико Шлотербек и Байер Леверкузена Джонатан Та. Полная заявка будет объявлена в четверг, 16 мая.

К слову, недавно состоялась презентация официального трека будущего чемпионата Европы-2024, который исполнили итальянская группа Meduza, американцы из OneRepublic, а также немецкая певица Ким Петрас.

Также, УЕФА официально разрешила национальным командам заявлять на Чемпионат Европы 26 футболистов. До этого, сборная могла заявлять на турнир максимум 23 игрока, теперь добавили еще три места. Такое решение мотивируют тем, что в футболе стало больше травм, и тренерам нужно больше доступных игроков для ротации.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсан продлил контракт с национальной командой. Немецкий футбольный союз сообщил, что специалист продолжит работу со сборной до 2026 года. Такое решение принял наблюдательный совет и собрание акционеров DFB GmbH & Co. KG.

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