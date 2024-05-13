Наоми Осака потерпела поражение от Чжэн и вылетела с турнира WTA1000 в Риме

В 1/8 финала турнира WTA1000 в Риме Наоми Осака (173 ракетка мира) сыграла против Цинь Вэнь Чжэн (7 ракетка мира).

В первом сете китайская теннисистка довольно легко смогла обыграть японку. Ей понадобилось всего 37 минут на это, счет - 6:2. Во втором сете Осака уже навязала борьбу своей сопернице, но сравнять счет не получилось. Чжэн все равно оказалась сильнее - 6:4.

Седьмая ракетка мира Чжэн обыгрывает бывшую первую ракетку Осака и проходит в четвертьфинал турнира WTA1000 в Риме. В следующем раунде она сыграет против победителя пары Гофф/Бадоса Хильберт.

Qinwen in Rome... 👀



Zheng overcomes Osaka 6-2, 6-4 to reach back-to-back QFs in the eternal city! #IBI24 | @WTA pic.twitter.com/rQFE8YyUI7 — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 13, 2024

Турнир WTA1000 в Риме. 1/8 финала

Осака - Чжэн - 0:2 (2:6, 4:6)