Айтана Бонмати выиграла женский Золотой мяч-2023

Полузащитница женской команды "Барселоны" Айтана Бонмати выиграла "Золотой мяч" в 2023 году.

Вместе с "Барселоной" она выиграла чемпионат Испании, кубок Испании и Лигу чемпионов. Кроме того, в 2023 году она стала чемпионкой мира в составе сборной Испании. Это впервые в истории Испания одержала победу на женском чемпионате мира.

Бонмати играет в "Барселоне" с 2012 года, шесть лет развиваясь через академию "Ла Масия". Ее перевели в первую команду "Барселоны" перед сезоном 2016/17 и она регулярно участвовала в матчах основного состава в сезоне 2018/19. В 2019 году она вышла в стартовом составе в первом финале Лиги чемпионов в истории "Барселоны", а позже в том же году впервые была признана каталонской футболисткой года.

В течение сезона 2020/21 она сыграла важную роль в континентальной кампании "Барселоны", которая завоевала требл. Один из ярких моментов в ее карьере был финал Лиги чемпионов в 2021 году, где она забила третий гол "Барселоны" и стала самой ценной игроком финала.