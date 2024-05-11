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Фиорентина — Монца прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Фиорентина - Монца прогноз Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор неизвестен
Фиорентина Фиорентина
Серия А Италия 13 мая 2024, 14:45 Фиорентина - Монца
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- : -
Италия, Florence, Артемио Франки
Монца Монца
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.65
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В рамках 36-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Фиорентиной и Монцой. Встреча пройдет во Флоренции в понедельник, 13 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Фиорентина

«Фиалки» в четверг оформили второй кряду выход в финал Лиги конференций УЕФА. Если в прошлом году они проиграли Вест Хэму, то на этот раз шансов завоевать трофей гораздо больше. В соперниках будет весьма скромный Олимпиакос.

Путевку в Лигу Европы Фиорентина может получить не только в случае победы в Лиге конференций. Команда Винченцо Итальяно ведет борьбу за 7-8 место в Серии А и имеет неплохие шансы на итоговый успех.

Монца

После весьма успешного минувшего сезона от Монцы многие ждали определенного прорыва. Однако команда не справилась с возложенными ожиданиями, но и не рухнула вниз по турнирной таблице.

Клуб из Ломбардии, как и в прошлом сезоне, остался на прежнем уровне и снова финиширует в середине таблицы. Правда сейчас Монца переживает некий спад в плане результатов и не может победить уже почти два месяца.

Интересные факты и личные встречи

  • Фиорентина и забивает и пропускает на протяжении пяти последних матчей.
  • Монца в трех предыдущих гостевых играх забила лишь один гол.
  • Монца никогда не побеждала во Флоренции.

Фиорентина — Монца Прогноз

Учитывая плотный график хозяев и не лучшую форму Монцы, вряд ли от этого матча стоит ожидать большого количества забитых мячей. В связи с этим неплохо смотрится ставка на тотал меньше 3 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.65
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