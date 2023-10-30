Голкипер сборной Аргентины выиграл трофей лучшему вратарю мира

Вратарь Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером мира.

В прошлом сезоне Мартинес стал одним из главным героем Чемпионата мира 2022, который он выиграл вместе со своей национальной сборной.

Эмилиано Мартинесу 31 год. В юношеском возрасте он выступал за Индепендьенте (Аргентина) и Арсенал Лондон. На профессиональном уровне Мартинес не смог стать основным вратарем Арсенала и выступал на правах аренды за Оксфорд Юнайтед, Шеффилд Уэнсдей, Ротерхэм Юнайтед, Вулверхэмптон, Хетафе и Рэдинг. С 2020 года Мартинес играет в Астон Вилле.

В сборной Аргентины Мартинес играет с 2021 года. В общей сложности он провел за национальную команду 34 матча.

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