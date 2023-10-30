Винисиус получил награду Socrates Award

Бразильский вингер Реал Мадрида Винисиус Жуниор получил награду "Премия Сократа".

Футболист был отмечен за борьбу с расизмом, свою работу в области образования в Бразилии и свою благотворительную деятельность. Винисиус является основателем Института Вини Жуниора (Vini Jr Institute) - программы для бедных студентов.

В мае 2017 года "Реал Мадрид" официально объявил о заключении соглашения с "Фламенго" о будущем трансфере футболиста, который состоится в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Согласно условиям соглашения, права на атакующего полузащитника полностью принадлежали "Реалу" только летом 2018 года, когда игроку исполнилось 18 лет. 20 июля 2018 года он был представлен как футболист мадридского клуба.

Винисиус выиграл с "Реал Мадридом" множество трофеев. Он стал чемпионом Ла Лиги и выиграл Кубок Короля Испании. Кроме того, он завоевал трофей Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.