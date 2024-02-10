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Нигерия – Кот-д'Ивуар прогноз на матч от болельщиков

Новости футбола Сегодня, 07:29
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Нигерия – Кот-д'Ивуар прогноз на матч от болельщиков Изображение: The Sun/Автор неизвестен

Уже завтра, в воскресенье 11 февраля, состоится финальный поединок на Кубке африканских наций. За титул чемпиона поборется один из фаворитов турнира – Нигерия и хозяева – Кот-д'Ивуар.

Обе команды прошли довольно сложный путь к финалу, но что самое интересное стартовали с одной группы. Они были в квартете А.

На групповом этапе Нигерия дважды выиграла и один раз сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей (1:1). Далее их ждала победа над Камеруном (1:0), Анголой (2:0), а в полуфинале они оказались сильнее Южной Африки (2:1). Примечательно, что за всю финальную часть турнира национальная команда Нигерии пропустила всего дважды.

У Кот-д'Ивуар путь к финалу был более сложным. Команда заняла третье место в группе заполучив всего одну победу над Гвинеей-Биссау (1:0) в матче открытия Кубка африканских наций и дважды проиграв. Но хозяевам турнира этого было достаточно, чтобы выйти с группы с третьего места, попав в четверку лучших команд на третьих местах, несмотря на то, что они были четвертыми. На стадии плей-офф Кот-д'Ивуар сенсационно переиграл Сенегал в 1/8 финала (2:1), далее Мали (2:1) и после этого ДР Конго (1:0).

Матч пройдет уже завтра, 11 февраля, на Стадионе Алассана Уаттара, более известном как Национальный стадион Кот-д'Ивуара, начало матча запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени. Мы подготовили для вас информацию, где вы можете посмотреть этот матч в вашей стране.

В социальных сетях мнения о возможном исходе матча значительно разделились. Кто-то уверен в победе Нигерии и считает, что Кот-д'Ивуар и так достаточно далеко зашел на этом турнире. Но также есть пользователи, которые верят в сенсацию от хозяев турнира.

Есть фанаты, которые верят в разгромную победу команды Виктора Осимхена со счетом 4:1.

А есть даже те, кто считает, что счет будет еще разгромнее.

На просторах социальных сетей можно найти пользователей, которые верят в победу Нигерии и сравнивают Кот-д'Ивуар с Манчестер Юнайтед и Челси.

Присутствуют также пользователи, которые вспоминают финал Чемпионата Европы 2004 года, который проходил в Португалии и тогда хозяева турнира также вышли в финал и сенсационно проиграли Греции, и проводят параллели с нынешним финалом.

Также есть болельщики, которые пророчат победу Нигерии и возвращении трофея им после одиннадцатилетнего перерыва.

Каждый из вас может делать собственные предположения об исходе поединка, но двое экспертовDailysports уже сделали свои прогнозы на этот матч, с чем мы и предлагаем вам ознакомиться:

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Нигерия Кот-д’Ивуар Кубок африканских наций
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