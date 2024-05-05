Эксельсиор – Неймеген прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.55 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

6 мая свою встречу в рамках голландской Эредивизи проведут Эксельсиор – Неймеген. Эксперты Dailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на данное событие.

Эксельсиор

Для Эксельсиора чемпионат складывается тяжело, так как приходится вести борьбу за выживание. Команда занимает 16-ю строчку, а это зона переходных матчей, отставание от проходного 15-го места составляет два очка, однако есть игра в запасе. Ниже своей позиции клуб не упадет, хотя надо постараться избежать переходных встреч.

В последнем туре Эксельсиор расписал результативную ничью с Аяксом в гостях – 2:2, соперник играл в меньшинстве больше тайма, сравняв счет только в конце встречи. Небольшой прогресс в результатах есть, так как удалось набрать 4 очка в двух матчах. Шансы на спасение остаются неплохими.

Неймеген

За три тура до конца чемпионата Неймеген идет шестым, это зона плей-офф Лиги конференций, чтоб попасть в еврокубок, нужно будет выиграть мини-турнир. При этом, можно побороться и за пятую строчку, которая дает возможность сыграть в Лиге Европы, до этой позиции всего два очка.

В последнем туре команда не смогла дать бой АЗ Алкмар, уступив со счетом 0:3, прервав серию из четырех встреч без побед. Две недели назад Неймеген упустил возможность взять трофей, уступив в финале Кубка Нидерландов Фейеноорду со счетом 0:1. Скорее всего, придется сыграть в плей-офф, ведь выиграть конкуренцию у Аякса за пятую позицию будет сложно.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Очное противостояние первого круга завершилось выездной победой Эксельсиора со счетом 4:3, решающий мяч гости забили на 90+9 минуте.

Эксельсиор слабо играет дома, всего 3 победы, при 5 поражениях и 7 ничьих.

У Неймегена в гостях 4 победы, столько же поражений и семь ничьих.

Эксельсиор – Неймеген Прогноз

Гости в таком противостоянии котируются небольшими фаворитами, стоит учитывать тот факт, что нас ожидает противостояние мотивированных соперников. Команды способны показать результативный футбол, ставка на тотал больше 2,5 забитых мячей выглядит проходимой.

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