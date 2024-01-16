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Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты

Новости футбола Сегодня, 16:58
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты

В начале 2024 года Кот-д'Ивуар станет хозяином нового розыгрыша Кубка африканских наций. Это 34-й сезон турнира с участием лучших африканских команд.

В финальной стадии КАН 2023 сыграют 24 национальных сборных. Матч-открытие состоится 13 января, а финальная игра запланирована на 11 февраля.

24 участника сперва были разделены на шесть групп по четыре команды в каждой. В раунд плей-офф выходят по две лучших национальных сборных из каждой группы, а также четыре лучших из шести, которые будут на третьих местах.

Начиная с 1/8 финала матчи проходят по Олимпийской системе: команда, которая проиграла, сразу же покидает турнир.

Титул чемпионов на Кубке африканских наций 2023 защищает Сенегал, который в 2021 году впервые в истории выиграл этот титул.

Время - CET

Группа A

1-й тур
13/01 21:00 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 1:0
14/01 15:00 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1

2-й тур
18/01 15:00 Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау
18/01 18:00 Кот-д'Ивуар - Нигерия

3-й тур
22/01 18:00 Экваториальная Гвинея - Берег Слоновой Кости
22/01 18:00 Гвинея-Бисау - Нигерия

МКомандаИВНПРМО
1Кот-д'Ивуар11002:03
2Нигерия10101:11
3Экв. Гвинея10101:11
4Гвинея-Бисау10010:20

Группа B

1-й тур
14/01 18:00 Египет - Мозамбик 2:2
14/01 21:00 Гана - Кабо-Верде 1:2

2-й тур
18/01 21:00 Египет - Гана
19/01 15:00 Кабо-Верде - Мозамбик

3-й тур
22/01 21:00 Мозамбик - Гана
22/01 21:00 Кабо-Верде - Египет

МКомандаИВНПРМО
1Кабо-Верде11002:13
2Египет10102:21
3Мозамбик10102:21
4Гана10011:10

Группа C

1-й тур
15/01 15:00 Сенегал - Гамбия 3:0
15/01 18:00 Камерун - Гвинея 1:1

2-й тур
19/01 18:00 Сенегал - Камерун
19/01 21:00 Гвинея - Гамбия

3-й тур
23/01 18:00 Гвинея - Сенегал
23/01 18:00 Гамбия - Камерун

МКомандаИВНПРМО
1Сенегал11003:03
2Гвинея10101:11
3Камерун10101:11
4Гамбия10010:30

Группа D

1-й тур
15/01 21:00 Алжир - Ангола 1:1
16/01 15:00 Буркина-Фасо - Мавритания 1:0

2-й тур
20/01 15:00 Алжир - Буркина-Фасо
20/01 18:00 Мавритания - Ангола

3-й тур
23/01 21:00 Ангола - Буркина-Фасо
23/01 21:00 Мавритания - Алжир

МКомандаИВНПРМО
1Буркина-Фасо11001:03
2Алжир10101:11
3Ангола10101:11
4Мавритания10010:10

Группа E

1-й тур
16/01 18:00 Тунис - Намибия 0:1
16/01 21:00 Мали - ЮАР 2:0

2-й тур
20/01 21:00 Тунис - Мали
21/01 21:00 ЮАР - Намибия

3-й тур
24/01 18:00 ЮАР - Тунис
24/01 18:00 Намибия - Мали

МКомандаИВНПРМО
1Мали11002:03
2Намибия11001:03
3Тунис10010:10
4ЮАР10010:20

Группа F

1-й тур
17/01 18:00 Марокко - Танзания
17/01 21:00 ДР Конго - Замбия

2-й тур
21/01 15:00 Марокко - ДР Конго
21/01 18:00 Замбия - Танзания

3-й тур
24/01 21:00 Танзания - ДР Конго
24/01 21:00 Замбия - Марокко

МКомандаИВНПРМО
1Марокко00000:00
2Танзания00000:00
3ДР Конго00000:00
4Замбия00000:00

Рейтинг команд, занявших третьи места
Четыре лучшие команды из шести, которые закончат групповой этап на третьем месте, выйдут в нокаут-раунд

МГр.КомандаРМО
1
2
3
4
5
6

Расписание нокаут-раунда

1/8 финала
27/01 18:00
27/01 21:00
28/01 18:00
28/01 21:00
29/01 18:00
29/01 21:00
30/01 18:00
30/01 21:00

Четвертьфиналы
02/02 18:00
02/02 21:00
03/02 18:00
03/02 21:00

Полуфиналы
07/02 18:00
07/02 21:00

Игра за третье место
10/02 21:00

Финал
11/02 21:00

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