Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты

В начале 2024 года Кот-д'Ивуар станет хозяином нового розыгрыша Кубка африканских наций. Это 34-й сезон турнира с участием лучших африканских команд.

В финальной стадии КАН 2023 сыграют 24 национальных сборных. Матч-открытие состоится 13 января, а финальная игра запланирована на 11 февраля.

24 участника сперва были разделены на шесть групп по четыре команды в каждой. В раунд плей-офф выходят по две лучших национальных сборных из каждой группы, а также четыре лучших из шести, которые будут на третьих местах.

Начиная с 1/8 финала матчи проходят по Олимпийской системе: команда, которая проиграла, сразу же покидает турнир.

Титул чемпионов на Кубке африканских наций 2023 защищает Сенегал, который в 2021 году впервые в истории выиграл этот титул.

Время - CET

Группа A

1-й тур

13/01 21:00 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 1:0

14/01 15:00 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1

2-й тур

18/01 15:00 Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау

18/01 18:00 Кот-д'Ивуар - Нигерия

3-й тур

22/01 18:00 Экваториальная Гвинея - Берег Слоновой Кости

22/01 18:00 Гвинея-Бисау - Нигерия

М Команда И В Н П РМ О 1 Кот-д'Ивуар 1 1 0 0 2:0 3 2 Нигерия 1 0 1 0 1:1 1 3 Экв. Гвинея 1 0 1 0 1:1 1 4 Гвинея-Бисау 1 0 0 1 0:2 0

Группа B

1-й тур

14/01 18:00 Египет - Мозамбик 2:2

14/01 21:00 Гана - Кабо-Верде 1:2

2-й тур

18/01 21:00 Египет - Гана

19/01 15:00 Кабо-Верде - Мозамбик

3-й тур

22/01 21:00 Мозамбик - Гана

22/01 21:00 Кабо-Верде - Египет

М Команда И В Н П РМ О 1 Кабо-Верде 1 1 0 0 2:1 3 2 Египет 1 0 1 0 2:2 1 3 Мозамбик 1 0 1 0 2:2 1 4 Гана 1 0 0 1 1:1 0

Группа C

1-й тур

15/01 15:00 Сенегал - Гамбия 3:0

15/01 18:00 Камерун - Гвинея 1:1

2-й тур

19/01 18:00 Сенегал - Камерун

19/01 21:00 Гвинея - Гамбия

3-й тур

23/01 18:00 Гвинея - Сенегал

23/01 18:00 Гамбия - Камерун

М Команда И В Н П РМ О 1 Сенегал 1 1 0 0 3:0 3 2 Гвинея 1 0 1 0 1:1 1 3 Камерун 1 0 1 0 1:1 1 4 Гамбия 1 0 0 1 0:3 0

Группа D

1-й тур

15/01 21:00 Алжир - Ангола 1:1

16/01 15:00 Буркина-Фасо - Мавритания 1:0

2-й тур

20/01 15:00 Алжир - Буркина-Фасо

20/01 18:00 Мавритания - Ангола

3-й тур

23/01 21:00 Ангола - Буркина-Фасо

23/01 21:00 Мавритания - Алжир

М Команда И В Н П РМ О 1 Буркина-Фасо 1 1 0 0 1:0 3 2 Алжир 1 0 1 0 1:1 1 3 Ангола 1 0 1 0 1:1 1 4 Мавритания 1 0 0 1 0:1 0

Группа E

1-й тур

16/01 18:00 Тунис - Намибия 0:1

16/01 21:00 Мали - ЮАР 2:0

2-й тур

20/01 21:00 Тунис - Мали

21/01 21:00 ЮАР - Намибия

3-й тур

24/01 18:00 ЮАР - Тунис

24/01 18:00 Намибия - Мали

М Команда И В Н П РМ О 1 Мали 1 1 0 0 2:0 3 2 Намибия 1 1 0 0 1:0 3 3 Тунис 1 0 0 1 0:1 0 4 ЮАР 1 0 0 1 0:2 0

Группа F

1-й тур

17/01 18:00 Марокко - Танзания

17/01 21:00 ДР Конго - Замбия

2-й тур

21/01 15:00 Марокко - ДР Конго

21/01 18:00 Замбия - Танзания

3-й тур

24/01 21:00 Танзания - ДР Конго

24/01 21:00 Замбия - Марокко

М Команда И В Н П РМ О 1 Марокко 0 0 0 0 0:0 0 2 Танзания 0 0 0 0 0:0 0 3 ДР Конго 0 0 0 0 0:0 0 4 Замбия 0 0 0 0 0:0 0

Рейтинг команд, занявших третьи места

Четыре лучшие команды из шести, которые закончат групповой этап на третьем месте, выйдут в нокаут-раунд

М Гр. Команда РМ О 1 2 3 4 5 6

Расписание нокаут-раунда

1/8 финала

27/01 18:00

27/01 21:00

28/01 18:00

28/01 21:00

29/01 18:00

29/01 21:00

30/01 18:00

30/01 21:00

Четвертьфиналы

02/02 18:00

02/02 21:00

03/02 18:00

03/02 21:00

Полуфиналы

07/02 18:00

07/02 21:00

Игра за третье место

10/02 21:00

Финал

11/02 21:00