Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты
В начале 2024 года Кот-д'Ивуар станет хозяином нового розыгрыша Кубка африканских наций. Это 34-й сезон турнира с участием лучших африканских команд.
В финальной стадии КАН 2023 сыграют 24 национальных сборных. Матч-открытие состоится 13 января, а финальная игра запланирована на 11 февраля.
24 участника сперва были разделены на шесть групп по четыре команды в каждой. В раунд плей-офф выходят по две лучших национальных сборных из каждой группы, а также четыре лучших из шести, которые будут на третьих местах.
Начиная с 1/8 финала матчи проходят по Олимпийской системе: команда, которая проиграла, сразу же покидает турнир.
Титул чемпионов на Кубке африканских наций 2023 защищает Сенегал, который в 2021 году впервые в истории выиграл этот титул.
Время - CET
Группа A
1-й тур
13/01 21:00 Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау 1:0
14/01 15:00 Нигерия - Экваториальная Гвинея 1:1
2-й тур
18/01 15:00 Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау
18/01 18:00 Кот-д'Ивуар - Нигерия
3-й тур
22/01 18:00 Экваториальная Гвинея - Берег Слоновой Кости
22/01 18:00 Гвинея-Бисау - Нигерия
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Кот-д'Ивуар
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
|Нигерия
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
|Экв. Гвинея
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
|Гвинея-Бисау
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Группа B
1-й тур
14/01 18:00 Египет - Мозамбик 2:2
14/01 21:00 Гана - Кабо-Верде 1:2
2-й тур
18/01 21:00 Египет - Гана
19/01 15:00 Кабо-Верде - Мозамбик
3-й тур
22/01 21:00 Мозамбик - Гана
22/01 21:00 Кабо-Верде - Египет
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Кабо-Верде
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|2
|Египет
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|3
|Мозамбик
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|4
|Гана
|1
|0
|0
|1
|1:1
|0
Группа C
1-й тур
15/01 15:00 Сенегал - Гамбия 3:0
15/01 18:00 Камерун - Гвинея 1:1
2-й тур
19/01 18:00 Сенегал - Камерун
19/01 21:00 Гвинея - Гамбия
3-й тур
23/01 18:00 Гвинея - Сенегал
23/01 18:00 Гамбия - Камерун
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
|Гвинея
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
|Камерун
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
|Гамбия
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
Группа D
1-й тур
15/01 21:00 Алжир - Ангола 1:1
16/01 15:00 Буркина-Фасо - Мавритания 1:0
2-й тур
20/01 15:00 Алжир - Буркина-Фасо
20/01 18:00 Мавритания - Ангола
3-й тур
23/01 21:00 Ангола - Буркина-Фасо
23/01 21:00 Мавритания - Алжир
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Буркина-Фасо
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|2
|Алжир
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
|Ангола
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
|Мавритания
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
Группа E
1-й тур
16/01 18:00 Тунис - Намибия 0:1
16/01 21:00 Мали - ЮАР 2:0
2-й тур
20/01 21:00 Тунис - Мали
21/01 21:00 ЮАР - Намибия
3-й тур
24/01 18:00 ЮАР - Тунис
24/01 18:00 Намибия - Мали
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Мали
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
|Намибия
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4
|ЮАР
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Группа F
1-й тур
17/01 18:00 Марокко - Танзания
17/01 21:00 ДР Конго - Замбия
2-й тур
21/01 15:00 Марокко - ДР Конго
21/01 18:00 Замбия - Танзания
3-й тур
24/01 21:00 Танзания - ДР Конго
24/01 21:00 Замбия - Марокко
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
|Танзания
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
|ДР Конго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
|Замбия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Рейтинг команд, занявших третьи места
Четыре лучшие команды из шести, которые закончат групповой этап на третьем месте, выйдут в нокаут-раунд
|М
|Гр.
|Команда
|РМ
|О
|1
|2
|3
|4
|5
|6
Расписание нокаут-раунда
1/8 финала
27/01 18:00
27/01 21:00
28/01 18:00
28/01 21:00
29/01 18:00
29/01 21:00
30/01 18:00
30/01 21:00
Четвертьфиналы
02/02 18:00
02/02 21:00
03/02 18:00
03/02 21:00
Полуфиналы
07/02 18:00
07/02 21:00
Игра за третье место
10/02 21:00
Финал
11/02 21:00