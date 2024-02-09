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Нигерия — Кот д`Ивуар прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года от Мартина Свободы

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Нигерия - Кот-д’Ивуар прогноз
Нигерия Нигерия
Кубок африканских наций 11 фев 2024, 15:00 Нигерия - Кот-д’Ивуар
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Международные, Abidjan, Stade Alassane Ouattara
Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.92
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100%
1хБет 5.00
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В рамках финального матча Кубка африканских наций-2023 состоится поединок между Нигерией и Кот д`Ивуаром. Встреча пройдет в Абиджане в воскресенье, 11 февраля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени.

Нигерия

Нигерийцы неплохо выступают на текущем турнире и в принципе заслуженно добрались аж до финала. Команда пропустила только два гола в шести играх, один из которых с пенальти.

Сборная Нигерии лишь в одном матче сумела забить больше гола, в основном довольствуясь минимальными победами. Интересно, что после выхода в плей-офф три из четырех забитых командой голов на счету Адемолы Лукмана, который неплохо себя проявляет в Аталанте.

Кот д`Ивуар

Хозяева турнира не отличаются классной игрой и до финала дошли не без огромной доли везения. После хорошего старта, когда ивуарийцы одолели Гвинею-Бисау, команда проиграла два следующих матча на групповом этапе. Однако трех баллов хватило, чтобы с третьей позиции выйти в плей-офф.

В матчах на вылет «слоны» со скрипом прошли Сенегал (по пенальти) и Мали (в дополнительное время), а в полуфинале минимально одолели сборную ДР Конго.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У сборной Нигерии всего одно поражение в последних 14-ти поединках.
  • Ивуарийцы пропустили на текущем турнире уже шесть голов в семи матчах.
  • Команды встречались между собой на групповом этапе. Матч закончился минимальной победой нигерийцев (1:0).

Нигерия — Кот д`Ивуар Прогноз

Соперники имеют примерно одинаковые шансы на успех. Есть подозрения, что обе команды будут думать в первую очередь об обороне, и не создадут много опасных моментов. Ставить буду на тотал меньше 2 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.92
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