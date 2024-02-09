Нигерия — Кот д`Ивуар прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года от Мартина Свободы
В рамках финального матча Кубка африканских наций-2023 состоится поединок между Нигерией и Кот д`Ивуаром. Встреча пройдет в Абиджане в воскресенье, 11 февраля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени.
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Нигерия
Нигерийцы неплохо выступают на текущем турнире и в принципе заслуженно добрались аж до финала. Команда пропустила только два гола в шести играх, один из которых с пенальти.
Сборная Нигерии лишь в одном матче сумела забить больше гола, в основном довольствуясь минимальными победами. Интересно, что после выхода в плей-офф три из четырех забитых командой голов на счету Адемолы Лукмана, который неплохо себя проявляет в Аталанте.
Кот д`Ивуар
Хозяева турнира не отличаются классной игрой и до финала дошли не без огромной доли везения. После хорошего старта, когда ивуарийцы одолели Гвинею-Бисау, команда проиграла два следующих матча на групповом этапе. Однако трех баллов хватило, чтобы с третьей позиции выйти в плей-офф.
В матчах на вылет «слоны» со скрипом прошли Сенегал (по пенальти) и Мали (в дополнительное время), а в полуфинале минимально одолели сборную ДР Конго.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- У сборной Нигерии всего одно поражение в последних 14-ти поединках.
- Ивуарийцы пропустили на текущем турнире уже шесть голов в семи матчах.
- Команды встречались между собой на групповом этапе. Матч закончился минимальной победой нигерийцев (1:0).
Нигерия — Кот д`Ивуар Прогноз
Соперники имеют примерно одинаковые шансы на успех. Есть подозрения, что обе команды будут думать в первую очередь об обороне, и не создадут много опасных моментов. Ставить буду на тотал меньше 2 голов.
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