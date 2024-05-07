Смуха – ЗЕД прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.79 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 22-го тура египетской Премьер-Лиги будет сыгран в четверг вечером в Александрии, где Смуха примет ЗЕД. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Смуха

Команда Тарека Эль-Ашри занимает место в середине турнирной таблицы, однако результаты Смухи в последних турах вселяют оптимизм. По итогам 20-ти сыгранных поединков Смуха имеет 31 набранное очко и это позволяет находиться на шестой строчке, уступая командам из первой тройки всего два балла.

В последнем туре Смуха проводила домашний матч против Замалека и оформила победу с минимальным счётом, забив единственный мяч на 53-й минуте. Эта победа стала уже третьей кряду для Смухи в рамках Египетской Премьер-Лиги. Что касается домашней статистики, то в родных стенах Смуха уступила лишь в одном матче Аль-Иттихаду. В целом же беспроигрышная серия Смухи в домашних встречах составляет семь поединков (пять побед при двух ничьих).

ЗЕД

"Зелёно-чёрные" ведут борьбу за золотые медали и на текущий момент занимают третье место в турнирной таблице Египетской Премьер-лиги. В 21-м сыгранном поединке ЗЕД набрал 33 балла и это на восемь очков меньше, чем у идущего на первом месте Пирамидса. Отметим также, что ЗЕД уступил только в четырёх поединках в текущем розыгрыше Премьер-Лиги, однако при этом сразу в девяти встречах была зафиксирована ничья.

К матчу против Смухи команда Магди Абдель Аати подходит после домашнего поражения со счётом 0:1 от Эраб Контракторс. Перед этим у ЗЕД была серия из трёх побед в чемпионате, тогда как ранее "зелёно-чёрные" не могли выиграть в восьми поединках во всех турнирах. На выезде ЗЕД уступил только в одном матче, оформив при этом пять побед в 11-ти матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге команды сыграли вничью 1:1 на поле ЗЕД

Только в одном матче из трёх последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Ни в одном матче их 3-х сыгранных в этом противостоянии не сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Смуха – ЗЕД прогноз

Очевидно, что обе команды подходят к очному противостоянию в хорошей форме. Именно поэтому букмекеры не выделяют одну из команд, оценивая их шансы примерно одинаковыми коэффициентами. Наша ставка «Победа Смухи с форой (0)» с коэффициентом 1.79.

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